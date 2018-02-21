Reuters: Япония планирует увеличить закупки F-35A у США
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Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник: аirheadsfly.com
Правительство Японии планирует увеличить закупки истребителей пятого поколения F-35A у США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.
Отмечается, что в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 42 истребителей пятого поколения. Покупка каждого самолета должна обойтись японской стороне в $100 млн.
Ранее также сообщалось, что правительство Японии в рамках технической модернизации воздушных Сил самообороны страны намеревается закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Отмечалось, что японские власти рассчитывают ввести их в эксплуатацию к 2026 году.
В конце января этого года воздушные Силы самообороны Японии начали развертывание многоцелевых истребителей пятого поколения F-35А на военной базе Мисава (префектура Аомори). В течении 2018 финансового года (апрель 2018 - март 2019 года) в Аомори планируется дислоцировать 10 таких машин. Всего минобороны Японии планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.
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21.02.2018
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