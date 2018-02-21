Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Reuters: Япония планирует увеличить закупки F-35A у США

22.02.2018 ТАСС 50 0
0
Понравилась новость?
 0
Накано Лас
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии.
Источник: аirheadsfly.com

Правительство Японии планирует увеличить закупки истребителей пятого поколения F-35A у США. Об этом в среду сообщило агентство Reuters.

Отмечается, что в ближайшие шесть лет планируется приобрести по крайней мере 20 дополнительных истребителей, помимо уже существующего плана на приобретение 42 истребителей пятого поколения. Покупка каждого самолета должна обойтись японской стороне в $100 млн.

Ранее также сообщалось, что правительство Японии в рамках технической модернизации воздушных Сил самообороны страны намеревается закупить у США новейшие истребители короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Отмечалось, что японские власти рассчитывают ввести их в эксплуатацию к 2026 году.

В конце января этого года воздушные Силы самообороны Японии начали развертывание многоцелевых истребителей пятого поколения F-35А на военной базе Мисава (префектура Аомори). В течении 2018 финансового года (апрель 2018 - март 2019 года) в Аомори планируется дислоцировать 10 таких машин. Всего минобороны Японии планировало приобрести 42 самолета F-35A, которые разработаны с применением технологии обеспечения малозаметности американской корпорацией Lockheed Martin при участии ряда стран НАТО и других ближайших союзников США.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Япония
Продукция
F-35A
F-35B
Компании
Lockheed-Martin
Проекты
NATO

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 22.02 01:25
  • 13
Индия заинтересовалась стелс-вариантом Су-35
  • 22.02 01:20
  • 2
Конгрессмен США: Российский флот восстанавливается, а мы жуём сопли
  • 22.02 00:44
  • 33
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 22.02 00:42
  • 9
Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
  • 22.02 00:34
  • 2
Крымский мост достроят
  • 22.02 00:07
  • 14
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 21.02 23:47
  • 28
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 21.02 22:56
  • 3
Чужая война. Как зарабатывают частные военные компании
  • 21.02 22:32
  • 26
JAGM уверенно идет для замены "Хеллфайров"
  • 21.02 21:48
  • 2
Асад защитит Африн от Эрдогана
  • 21.02 20:55
  • 38
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 21.02 20:50
  • 1
SpaceX из-за дополнительной проверки отложила до 21 февраля запуск испанского спутника
  • 21.02 19:50
  • 19
ЧВК "Вагнер" на страже порядка: как западные СМИ врут о российских добровольцах в Сирии
  • 21.02 19:48
  • 1308
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.02 19:09
  • 13
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
другие обсуждаемые темы