Заявления США о потерях ОПК противоречат реальности, считает Швыткин
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Истребитель Су-30МКИ ВВС Индии во время генеральной репетиции парада на окраине Нью-Дели.
Источник: AFP 2018 / Prakash Singh
МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. Заявления представителя Госдепартамента США о том, что российский оборонно-промышленный комплекс (ОПК) потерял из-за санкций около трёх миллиардов долларов, противоречат реальности, заявил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин.
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Ранее представитель госдепартамента США Хезер Науэрт заявила на брифинге, что по оценкам госдепа, антироссийские санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) привели к потерям российского ОПК примерно в размере трех миллиардов долларов.
"Это абсолютно противоречит реальности. Никакие санкции не могут переубедить наших партнёров по продаже оружия… Сегодня нет такого, что какая-то страна отказалась (от российского оружия). Они понимают, что, если какая-либо страна уйдёт с рынка покупки нашего оружия, то вернуться будет практически невозможно, потому что эту нишу займут другие страны. За нашим оружием гоняются. А то, что США очень боятся нашей конкуренции в ОПК, это очевидно", — сказал Швыткин РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп 2 августа 2017 года подписал закон "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA) против России, Ирана и КНДР. Осенью 2017 года администрация США предоставила перечень лиц и организаций в оборонном и разведывательном секторе России, за "значительные" транзакции с которыми могут быть введены санкции. Выполнение этого закона началось 29 января 2018 года. В госдепе сообщили, что закон станет сдерживающим фактором для предприятий и физических лиц, желающих заключить сделки с компаниями из России, и он уже привел к миллиардным потерям для российского оборонного сектора.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал санкции США против оборонно-промышленного комплекса РФ недобросовестной и нечистоплотной конкуренцией — попыткой вытеснения с рынка путем шантажа, пояснив, что параллельно Вашингтон старается убедить страны Латинской Америки, Азии и Африки отказываться от закупки российской военной техники и вооружений и обещает компенсировать нехватку соответствующего оборудования своей продукцией.
|Санкции против России.
|Источник: РИА Новости
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21.02.2018
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