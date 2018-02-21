Украинские танки начинают превосходить бронетехнику ЛДНР
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Прибывший на полигон Графенвёр (Германия) для участия в международных танковых соревнованиях стран НАТО "Strong Europe Tank Challenge 2017" танковый взвод на модернизированных танках Т-64БВ из состава 14-й отдельной механизированной бригады украинской армии. 05.05.2017.
Источник: МО Украины
На украинские танки Т-64БВ начинают устанавливать тепловизионные прицелы, которые обеспечат превосходство бронетехнике ВСУ в ночных боях.
Речь, по всей видимости, идет о ночном прицеле 1К13МБТ, который способен обнаруживать танки ночью на расстоянии в 5 км. Дальность распознания достигает 2,5 км. При этом, в отличие от техники ночного видения, установленной на Т-64БВ и Т-72 вооруженных сил непризнанных республик, данные прицелы не боятся засветок, помех, дыма и запыленности.
С помощью 1К13МБТ появилась возможность применения ночью управляемой ракеты на дальности до 4,8 км.
Командиры украинских танков теперь значительно расширили свои возможности по обнаружению целей и по координации действий наводчика- оператора.
По имеющимся данным, тепловизоры начинают устанавливаться и на танки Т-80.
Российские военные эксперты, наблюдающие за состоянием дел в украинской армии, призывают очень серьезно отнестись к данной информации. В случае реальных боевых действий ВСУ получит значительное преимущество в ночных боях.
Дмитрий Лемешко
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21.02.2018
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