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"Известия": Минобороны обновит систему ПРО Москвы до конца года

22.02.2018 ТАСС 66 0
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Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М)
Испытательный пуск новой противоракеты ПРС-1М (53Т6М) разработки АО "Опытное конструкторское бюро "Новатор" (Екатеринбург; входит в состав АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") с многоканального стрельбового комплекса (МКСК) 5Ж60П "Амур-П". Сары-Шаган, 12.02.2018.
Источник: Министерство обороны России

На боевое дежурство встанут сверхскоростные и сверхманевренные противоракеты 53Т6М "Нудоли"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Минобороны РФ до конца 2018 года обновит систему ПРО Москвы сверхскоростными и сверхманевренными противоракетами 53Т6М "Нудоли" с дислокацией в Подмосковье. Об этом в среду сообщила газета "Известия" со ссылкой на информацию, предоставленную изданию в министерстве.

Как сказали в Минобороны РФ, 53Т6М, которые будут поставлены на опытно-боевое дежурство, предназначены для противоракетной и противоспутниковой обороны как Москвы, так и центрального промышленного района. В этом месяце военное ведомство заявило об успешных испытаниях 53Т6М на полигоне Сары-Шаган в Казахстане.

Как сообщалось в 2018 году в открытой российской печати, двухступенчатая твердотопливная противоракета 53Т6М, которая будет принята на вооружение, является модернизированной версией используемой сейчас противоракеты большой дальности 53Т6. Они размещены на 11 стартовых позициях в шахтах в районе Наро-Фоминска, Сергиева Посада, Лыктарино, Сходни, Королева, Внуково и Софрино. Также используются противоракеты средней дальности 51Т6. Всего на защите воздушного пространства Москвы стоит около сотни противоракет.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Казахстан
Россия
Продукция
ПРС-1М
Компании
Минoбороны РФ

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