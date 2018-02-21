Два Ту-95МС ВКС РФ провели патрулирование в сопровождении ВВС Японии
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Ту-95МС.
Источник: © Ладислав Карпов/ТАСС
Стратегических бомбардировщиков сопровождали многоцелевые российские истребители Су-35С, на отдельных этапах маршрута - японские истребители F-4, F-15, F-16
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Два российских стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование акваторий Японского и Восточно-Китайского морей, а также западной части Тихого океана, на отдельных этапах их сопровождали самолеты ВВС Японии. Об этом сообщает в среду издание Минобороны РФ "Красная звезда".
Во время полета Ту-95МС сопровождали многоцелевые истребители Су-35С ВКС РФ, на отдельных этапах маршрута - истребители F-4, F-15, F-16 ВВС Японии. Экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе.
"Наш полет составил более 15 часов. При этом на протяжении полета члены экипажа, а это командир воздушного судна, его помощник, штурманы, оператор бортовых средств связи, бортинженер - все строго выполняли свои обязанности. Именно от качества выполнения каждым своих обязанностей зависят общий успех и выполнение общей задачи", - сказал изданию командир экипажа Ту-95МС майор Илья Смирнов.
Как отмечает издание, летчики Дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Черного моря, Тихого океана, при этом все полеты выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства и без нарушений границ других государств.
"На модернизированных самолетах Ту-95МС, которые стоят на вооружении Дальней авиации, установлены современные навигационные системы, радиотехническое оборудование ближней и дальней навигации, которые позволяют решать задачи штурманского обеспечения полетов с максимальной эффективностью. Никаких затруднений у нас не возникает, в каких бы широтах ни выполнялся наш полет", - отметил штурман экипажа Ту-95МС капитан Сергей Рыжов.
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21.02.2018
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