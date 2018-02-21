Главы МИД России и Сербии отметили потенциал партнерства двух стран
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Главы МИД России и Сербии Сергей Лавров и Ивица Дачич в совместной статье для "Российской газеты" отметили неисчерпаемый потенциал российско-сербского партнерства.
"Сегодня перед нами стоят масштабные задачи по дальнейшему раскрытию неисчерпаемого потенциала российско-сербского партнерства. Убеждены, что для их выполнения есть все необходимые предпосылки. Главная из которых - испытанные веками традиции дружбы и доверия. Будем и впредь всемерно их крепить - на благо нынешних и будущих поколений граждан наших стран", - отметили они.
Министры также подчеркнули, что отличительной чертой сотрудничества между Россией и Сербией остается уважение к выбору и учет интересов друг друга. "Москва и Белград - противники порочной практики "с нами или против нас", которая уже привела к усилению недоверия и нестабильности на европейском континенте" - отметили министры.
"Сегодня отношения между нашими государствами вышли на новый уровень стратегического партнерства, что зафиксировано в соответствующей Декларации о стратегическом партнерстве, подписанной президентами России и Сербии в мае 2013 года в Сочи", - говорится в публикации.
Лавров и Дачич также подчеркнули, что политический диалог между странами "динамично развивается в атмосфере доверия и взаимопонимания". Кроме того, продвигается и межпарламентское взаимодействие, добавили главы МИД РФ и Сербии.
"С удовлетворением констатируем положительную динамику торгово-экономических и военно-технических связей, успешную реализацию совместных проектов в области энергетики, транспорта, культуры. Наработана прочная договорно-правовая база российско-сербских отношений, которая последовательно расширяется", - добавили они.
Кроме того, министры отметили, что Россия и Сербия осуществляют самостоятельную, прагматичную, взвешенную внешнюю политику, которая опирается на собственные национальные интересы.
"При этом мы - безусловные сторонники соблюдения зафиксированных в Уставе ООН основных принципов международных отношений, таких как суверенное равенство государств, невмешательство в их внутренние дела, мирное урегулирование споров. Последовательно выступаем за преодоление ключевых вызовов и угроз современности, твердо опираясь на международное право". - подчеркивается в публикации.
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21.02.2018
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