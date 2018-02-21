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Госдума приняла закон о наделении Росгвардии правом охранять глав субъектов

22.02.2018 РИА Новости 75 0
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Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото
Сотрудники ОМОНа Росгвардии. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Николай Хижняк

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Госдума приняла в третьем окончательном чтении закон, наделяющий Росгвардию полномочиями по обеспечению безопасности высших должностных лиц субъектов РФ.

Ранее президент России Владимир Путин внес соответствующий документ в нижнюю палату парламента.

Проектом федерального закона предусматривается наделить Росгвардию полномочиями по обеспечению по решению президента РФ безопасности высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ и иных лиц, отмечается в пояснительной записке к документу.

Отмечается, что услуги по обеспечению безопасности высших должностных лиц будут осуществляться на договорной основе. При этом охрана иных лиц будет осуществляться, как правило, тоже на договорной основе.

Добавляется, что официальным представителем президента при рассмотрении проекта закона назначается заместитель директора Росгвардии - главнокомандующий войсками национальной гвардии РФ Сергей Лебедев.

Согласно законопроекту, "средства, получаемые войсками национальной гвардии по договорам возмездного оказания услуг, связанных с обеспечением безопасности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) и иных лиц, являются доходами федерального бюджета и зачисляются в федеральный бюджет в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации в полном объеме".

Предполагается, что федеральный закон в случае его принятия вступит в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Россия
Компании
Росгвардия
Персоны
Путин Владимир

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