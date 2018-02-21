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СВР сотрудничает с зарубежными коллегами по антитеррору, заявил Нарышкин

22.02.2018 РИА Новости 38 0
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Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Алексей Никольский

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Служба внешней разведки РФ поддерживает партнерские отношения с зарубежными коллегами, в том числе по линии антитеррора, эти контакты носят взаимовыгодный характер, сообщил директор СВР Сергей Нарышкин.

"Мы поддерживаем по каналам взаимодействия партнерские отношения. Они служат интересам, прежде всего, защиты нашего государства, но они носят и взаимовыгодный характер. Мы обмениваемся и оперативной, и сигнальной информацией, особенно на направлении антитеррористической борьбы", - заявил Нарышкин телеканалу "Россия-24".

Он отметил, что российская внешняя разведка в полном объеме выполняет те задачи, которые ставит перед ней руководство России, - это "задачи по обеспечению безопасности страны, общества и каждого гражданина".
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей

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