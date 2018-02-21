Треть россиян считают армию страны сильнейшей в мире, показал опрос



Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Илья Питалев Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Илья Питалев

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность российской армии, за 30 лет измерений достиг исторического максимума, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.

Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.

При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% - одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.

Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.

Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.