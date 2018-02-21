Треть россиян считают армию страны сильнейшей в мире, показал опрос
|
|
Военнослужащие на Красной площади в Москве. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Индекс, показывающий, как россияне оценивают боеспособность российской армии, за 30 лет измерений достиг исторического максимума, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), имеющегося в распоряжении РИА Новости.
Согласно данным ВЦИОМ, уверенность в боеспособности Вооруженных сил России растет все 30 лет наблюдений. Так, в 1990 году соответствующий индекс боеспособности составлял минус 23 пункта, а в текущем году он достиг исторического максимума в 73 пункта.
При этом около трети россиян (31%) считают армию своей страны лучшей в мире, 52% - одной из лучших. Среди тех, кто служил в армии, эти доли составляют 31% и 56% соответственно.
Индекс боеспособности показывает, как россияне оценивают боеспособность российской армии. Чем выше значение индекса, тем более высоко россияне оценивают боеспособность армии. Индекс измеряется в пунктах в пределах от минус 100 до 100.
Опрос проводился 17-18 февраля методом телефонного интервью среди 2 тысяч респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.
|
21.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
22.02.2018 Российские птицы-беспилотники всерьез обеспокоили США
22.02.2018 ПРО США: деньги на ветер
22.02.2018 В подразделения морской пехоты Каспийской флотилии поступит около 100 ед. БТР-82АМ до конца текущего года
22.02.2018 Россия будет поставлять Нигеру оружие и готовить кадры в рамках ВТС - соглашение
22.02.2018 Минобороны назвало фейком информацию о замене командующего группировкой ВС РФ в Сирии
22.02.2018 Московское высшее общевойсковое командное училище посетили иностранные военные атташе
22.02.2018 Госдума ввела профессиональный психологический отбор при приеме на военную службу
22.02.2018 Более 2,5 тыс. человек приняли участие в тренировке подразделений антитеррора ВВО