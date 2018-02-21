Полеты Ту-95МС в районе Японии проходили в рамках международных правил
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Стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95МС. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Александр Вильф
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Воздушное патрулирование российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС в районе Японии проходило в строгом соответствии с международными правилами, пишет официальный печатный орган Вооруженных сил РФ газета "Красная звезда".
"Лётчики дальней авиации регулярно выполняют полёты над нейтральными водами Арктики, Атлантики, Чёрного моря, Тихого океана. Все полёты самолётов выполняются в строгом соответствии с Международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств", - говорится в сообщении.
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21.02.2018
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