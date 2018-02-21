В Бразилии приступили к стыковке корпуса подводной лодки Riachuelo

Как пишет Anne Bauer в статье "Brésil : un premier sous-marin " home made", avec l'appui de Naval Group", опубликованной французским изданием "Les Echos", бразильский президент Мишель Темер в понедельник 19 февраля 2018 года благословил первую строящуюся бразильскую неатомную подводную лодку типа Scorpene. В перспективе Бразилия планирует построить атомную подводную лодку.

Спустя восемь лет после того, как президенты Саркози и Силва подписали мегаконтракт на строительство пяти подводных лодок, включая четыре типа Scorpene, спроектированного французским судостроительным объединением Naval Group, а также военно-морской базы, президент Темер лично прибыл посмотреть на начало состыковки трех корпусных секций головной подводной лодки S 40 Riachuelo типа Scorpene. Первая секция была построена во Франции, а остальные на бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба в штате Рио-де-Жанейро, и были перемещены в цех окончательной сборки через туннель длиной 710 метров, прорубленный в горе.

Корпусные секции строящейся бразильской головной неатомной подводной лодки S 40 Riachuelo типа Scorpene перед началом стыковки в цеху-эллинге окончательной сборки на бразильской верфи подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба в штате Рио-де-Жанейро, 19.02.2018 (с) Mauro Pimentel / AFP

По словам президента Бразилии, это великий день для Бразилии, он напомнил, что подводная лодка Riachuelo S 40 является первым шагом к строительству атомной подводной лодки. Как сообщил изданию французский посол в Бразилии Мишель Мирайе (Michel Miraillet), армия в Бразилии весьма популярна, а программа по строительству подводных лодок PROSB является предметом национальной гордости. И хотя на протяжении нескольких лет из-за финансового кризиса программа развивалась ни шатко, ни валко, она все же не была прикрыта.

Все строительство находится под плотным контролем Naval Group. Три секции головой лодки, построенные и насыщенные в Итагуай, были внимательно проинспектированы представителями компании Ituagua Constructoes Navais (ICN), в которой 41% акций принадлежит Naval Group, а 59% - бразильской строительной корпорации Oderbrecht. В компании работает 2000 человек и всего 15 французов.

Три секции головной лодки должны быть состыкованы до лета, сама лодка будет спущена на воду в 2019 году и передана флоту в 2020 году. За ней в 2021, 2023 и 2024 последуют оставшиеся.

Издание также сообщает, что Бразилия скоро должна объявить тендер на закупку четырех-пяти корветов. Naval Group ожидает одержать в нем победу.В целом, флоты стран Латинской Америки отличаются наличием большого числа устаревших кораблей и подводных лодок, и поэтому нуждаются в новом корабельном составе. Так, Перу и Колумбия рассчитывает ввести в состав флота новые корветы.

Со стороны bmpd напомним, что строительство для бразильского флота четырех неатомных подводных лодок SBR увеличенного модифицированного типа Scorpene по программе Programa de Desenvolvimento de Submarinos (PROSUB) ведется в соответствии с соглашением, заключенным 3 сентября 2009 года министерством обороны Бразилии с французским судостроительным объединением DCNS (ныне Naval Goup), выступающим генеральным подрядчиком по поставке Бразилии указанных четырех неатомных и одной атомной подводной лодки. Для реализации этого соглашения в рамках совместного предприятия DCNS (Naval Group, доля 41 %) и бразильской группы Odebrecht (59 %) в Бразилии была построена новая специальная верфь подводного кораблестроения Itaguai Construçoes Navais (ICN) в заливе Сепетиба.

Верфь ICN должна стать единым комплексом не только строительства, но и базирования, обслуживания и ремонта бразильских подводных лодок нового поколения. Изначально стоимость создания комплекса ICN оценивалась в 1,8 млрд долл, однако, видимо, превысила эту сумму.

Официально основные производственные мощности ICN были открыты 1 марта 2013 года, включая производственный комплекс UFEM, состоящий из 13 цехов общей площадью 57 000 кв. метров. Главный цех представляет собой эллинг, оснащенный 16 мостовыми кранами и 8000-тонными немецкими прессами. Производственные мощности должны позволить верфи одновременно вести строительство секций и конструкций трех неатомных и одной атомной подводной лодки. Строительство неатомных лодок будет вестись путем сборки каждой из насыщенных корпусных секций, изготовленных в UFEM, в цеху-эллинге ICN на территории построенной одновременно новой военно-морской базы.

Однако программа постройки подводных лодок PROSUB идет с хроническим отставанием. Головная лодка S 40 Riachuelo была формально заложена на ICN 27 мая 2010 года и планировалась изначально к сдаче уже в 2016 году, однако к концу 2015 года ее корпус был собран только наполовину, и только к настоящему времени изготовлены все пять насыщенных секций, что позволило в январе 2018 года произвести их перемещение в цех-эллинг - и это при том, что половина по трудозатратам корпусных конструкций лодки (обе наиболее крупные носовые секции) были изготовлены в арсенале DCNS (Naval Goup) в Шербуре и поставлены на верфь ICN уже готовыми еще к концу 2013 года. Осенью 2015 года ввиду бразильского экономического кризиса работы по постройке лодок типа Scorpene на ICN приостанавливались на несколько месяцев.

Как уже сообщалось, в июне 2016 года ВМС Бразилии утвердили новый график постройки подводных лодок по программе PROSUB, согласно которому, головная лодка SBR-1 (S 40 Riachuelo) должна была быть спущена на воду в июле 2018 года и сдана флоту в ??июле 2020 года. Однако уже очевидно, что и этот график не выдерживается, и отставание для головного корабля составляет минимум около полугода.

Для трех других строящихся по программе лодок графиком были установлены следующие сроки:

SBR-2 (S 41 Humaitá) - спуск в сентябре 2020 года и сдача в ??декабре 2021 года.

SBR-3 (S 42 Tonelero) - спуск в сентябре 2021 года и сдача в декабре 2023 года.

SBR-4 (S 43 Angostura) - спуск в декабре 2022 года и сдача в декабре 2024 года.

Что же касается планируемой к постройке в рамках программы PROSUB при французском содействии первой бразильской атомной подводной лодки SNBR, которая по соглашению 2009 года должна была быть сооружена на ICN к 2025 году, то она в настоящее время так и остается в основной стадии проектирования и подписания контрактов. Пересмотренный график 2016 года предусматривал начало детализации программы постройки SNBR во второй половине 2018 года, а дата начала ее строительства все еще "находится в стадии рассмотрения" (то есть откладывается на неопределенный срок).