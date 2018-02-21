ВВС Великобритании получили первые учебно-тренировочные самолеты Т-6С Texan II

16 февраля 2018 года на британскую авиабазу Валли прибыли из США два первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II из десяти заказанных. Самолеты имеют британские военные номера ZM325 и ZM326. Десять самолетов Т-6С (британское военное обозначение Texan T.1) начиная с 2019 года будут использоваться в Валли для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе по контракту министерства обороны Великобритании с компанией Affinity Flying Services Limited - совместным предприятием Elbit Systems UK (британского отделения изральской компании Elbit Systems) и британской группы Kellog Brown and Root Limited (KBR).

Прибывшие на британскую авиабазу Валли два первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британские военные номера ZM325 и ZM326, временная американская регистрация N2843B и N2770B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018 (с) ВВС Великобритании

Напомним, что британское министерство обороны заключило соответствующий контракт стоимостью 500 млн фунтов стерлингов с компанией Affinity Flying Services 2 февраля 2016 года. Согласно контракту, Affinity Flying Services в течении 15 лет (с 2019 по 2033 годы) должна в рамках UKMFTS обеспечивать два этапа летной подготовки "самолетного" летного состава для вооруженных сил Великобритании, для чего компания закупает и предоставляет соответствующую авиационную технику. Самолеты Affinity Flying Services при этом будут нести британские опознавательные знаки, обозначения и военные номера (с ZM323 по ZM332). Всего ежегодно должно подготавливаться по 230 человек летного состава.

Начальный этап летной подготовки будет осуществляться на 23 легких турбовинтовых учебно-тренировочных самолетах Grob G120TP (британское военное обозначение Prefect T.1, все самолеты уже поставлены в Валли с ноября 2016 года). Основной этап летной подготовки будет осуществляться на десяти самолетах T-6C (на них будут обучаться будущие летчики-истребители) и на пяти переоборудованных "бизнес-джетах" Embraer Phenom 100 (обозначение Phenom T.1, самолеты поставлены в 2017 году) (летчики многомоторных самолетов).

Подготовка на этих типах заменит нынешнюю подготовку летчиков Королевских ВВС на типах, соответственно, Grob G115E (обозначение Tutor T.1), Short Tucano T.1 и Beechcraft King Air 200/350.

Последующий повышенный этап летной подготовки в рамках UKMFTS будут обеспечивать уже сами Королевские ВВС на реактивных учебно-боевых самолетах BAE Systems Hawk T.2 (летчики боевой авиации) и турбовинтовых самолетах Beechcraft King Air 350ER (Avenger T.1) (штурманский и операторский состав морской авиации).

При этом в соответствии с другим ранее заключенным контрактом, наземная подготовка на всех типах учебных самолетов в рамках UKMFTS, а также часть летных инструкторских кадров для всех трех этапов летной подготовки будет обеспечиваться по подряду другой частной компанией - Ascent Flight Training (совместное предприятие корпорации Lockheed Martin и группы Babcock).

Великобритания станет десятым эксплуатантом самолетов семейства Beechcraft T-6 Texan II, серийно производимых в США бывшей компанией Beechcraft (ныне бренд принадлежит корпорации Textron) с 2001 года и являющихся модифицированной лицензионной деривацией самолетов Pilatus PC-9.

Первый самолет Т-6С (британский военный номер ZM323, временная американская регистрация N2824B), построенный для Великобритании на предприятии в Уичите, совершил первый первый полет в мае 2017 года. К настоящему времени построены все десять британских самолетов.

Один из двух прибывших на британскую авиабазу Валли первых полученных Королевскими ВВС Великобритании турбовинтовых учебно-тренировочных самолета Beechcraft T-6C Texan II (британский военный номер ZM325, временная американская регистрация N2843B), предназначенных для основного этапа подготовки летного состава ВВС и ВМС Великобритании в рамках новой системы летной подготовки UK Military Flying Training System (UKMFTS) на подрядной основе. 16.02.2018 (с) министерство обороны Великобритании (via Jane's)