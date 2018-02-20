Генштаб против 3G: зачем военным в Сирии поручили глушить связь



Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим.

Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим.Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Начальник 8-го управления Генштаба генерал Юрий Кузнецов распорядился подавить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Это связано с атаками БПЛА на Хмеймим и Тартус, говорит источник РБК в Минобороны.

Базы без 3G

Начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов распорядился обеспечить подавление сигналов сотовой связи (2G и 3G) на территориях двух российских баз в Сирии. Соответствующий документ (есть у РБК) был подписан Кузнецовым 2 февраля этого года. Подлинность распоряжения подтвердил источник в Минобороны.

В частности, на территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи 2G и 3G должно быть обеспечено до 30 марта 2018 года, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, — до 1 июля 2018 года, говорится в документе. Ответственным за выполнение этой задачи назначено управление войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил, которое возглавляет генерал-майор Юрий Ласточкин.

По словам источника РБК в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил он.

Распоряжение о подавлении сигналов сотовой связи также может объясняться желанием военных пресечь информационные утечки, предположил в разговоре с РБК военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов.

РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.

Беспилотные атаки на российские базы в Сирии

Первая атака беспилотников на российский военный объект в Сирии состоялась в новогоднюю ночь, сообщал ранее РБК. Боевики напали на авиабазу Хмеймим с помощью восьми дронов. В момент нападения БПЛА системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работали, чтобы не мешать полетам авиации. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами. Минобороны факт атаки подтвердило, но то, что атака была с использованием дронов, опровергло.

Еще одна атака БПЛА произошла спустя несколько дней — в ночь с 5 на 6 января. На этот раз объектами удара стала не только база Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом официально сообщило Минобороны. При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, утверждало российское оборонное ведомство.