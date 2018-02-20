Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Генштаб против 3G: зачем военным в Сирии поручили глушить связь

21.02.2018 РБК 87 0
0
Понравилась новость?
 0
Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим
Штурмовик Су-25 на авиабазе Хмеймим.
Источник: © Вадим Гришанкин/Управление пресс-службы и информации Минобороны России/ТАСС

Начальник 8-го управления Генштаба генерал Юрий Кузнецов распорядился подавить сотовую связь на территории российских баз в Сирии. Это связано с атаками БПЛА на Хмеймим и Тартус, говорит источник РБК в Минобороны.


Базы без 3G


Начальник 8-го управления Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов распорядился обеспечить подавление сигналов сотовой связи (2G и 3G) на территориях двух российских баз в Сирии. Соответствующий документ (есть у РБК) был подписан Кузнецовым 2 февраля этого года. Подлинность распоряжения подтвердил источник в Минобороны.


В частности, на территории авиабазы Хмеймим подавление сигналов связи 2G и 3G должно быть обеспечено до 30 марта 2018 года, а на всей территории российской группировки войск в Сирии, в том числе в Тартусе, — до 1 июля 2018 года, говорится в документе. Ответственным за выполнение этой задачи назначено управление войск радиоэлектронной борьбы вооруженных сил, которое возглавляет генерал-майор Юрий Ласточкин.


По словам источника РБК в Минобороны, распоряжение Генштаба связано с атаками беспилотников на российские военные объекты в Сирии. «Беспилотные летательные аппараты типа квадрокоптер могут идти на конкретный сигнал по номеру телефона», — пояснил он.


Распоряжение о подавлении сигналов сотовой связи также может объясняться желанием военных пресечь информационные утечки, предположил в разговоре с РБК военный эксперт полковник запаса Андрей Паюсов.


РБК направил запрос в Минобороны с просьбой подтвердить эту информацию.


Беспилотные атаки на российские базы в Сирии


Первая атака беспилотников на российский военный объект в Сирии состоялась в новогоднюю ночь, сообщал ранее РБК. Боевики напали на авиабазу Хмеймим с помощью восьми дронов. В момент нападения БПЛА системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) не работали, чтобы не мешать полетам авиации. В результате погибли два человека, были повреждены четыре самолета и два вертолета, взорвался склад с боеприпасами. Минобороны факт атаки подтвердило, но то, что атака была с использованием дронов, опровергло.


Еще одна атака БПЛА произошла спустя несколько дней — в ночь с 5 на 6 января. На этот раз объектами удара стала не только база Хмеймим, но и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе. Об этом официально сообщило Минобороны. При атаке использовались 13 беспилотников. Семь из них были уничтожены ракетно-пушечными комплексами «Панцирь», а остальные российским специалистам из подразделений радиоэлектронной борьбы удалось взять под свой контроль, утверждало российское оборонное ведомство.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РБК
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Ласточкин Юрий
Проекты
БПЛА

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы