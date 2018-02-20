СМИ: Ирак заинтересовался покупкой российского комплекса С-400



Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".

Источник: rg.ru Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".Источник: rg.ru

В Россию прибыла делегация министерства обороны Ирака, чтобы обсудить условия покупки зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает арабское информационное агентство Al Sura.

#BREAKING - #Iraq negotiating on S400 Air Defense System from #Russia. Al Sura's correspondent to #Baghdad confirms a delegation from the Ministry of Defense has arrived in Russia to discuss sale of the S400 which was put on hold in 2014 due to focus on #ISIS. pic.twitter.com/Kq2HK88LeK — SURA (@AlSuraEnglish) 19 февраля 2018 г.



Издание отмечает, что иракские военные изначально намеревались купить новейшие российские зенитные комплексы еще в 2014 году, но приобретению ЗРК помешала война с международными террористами из запрещенной в России организации "ИГ". Поэтому военный бюджет был перераспределен в пользу закупки других видов вооружений, прежде всего бронетехники, автомобилей и боеприпасов.

После битвы за Мосул военные Ирака снова выразили готовность закупить С-400.

"Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту территории и баз ВВС от ударов с воздуха", - пишет агентство.

Отметим, что в прошлом году Турция согласилась заплатить России 2,5 миллиарда долларов за поставку двух дивизионов противоракетной системы С-400 и производство еще двух в Турции. До этого единственным иностранным покупателем "Триумфа" был Китай.

Справка "РГ"

ЗРК С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.

Николай Грищенко