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СМИ: Ирак заинтересовался покупкой российского комплекса С-400

21.02.2018 Российская газета 61 0
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ЗРК С-400 "Триумф"
Зенитно-ракетная система С-400 "Триумф".
Источник: rg.ru

В Россию прибыла делегация министерства обороны Ирака, чтобы обсудить условия покупки зенитно-ракетной системы С-400 "Триумф". Об этом сообщает арабское информационное агентство Al Sura.




Издание отмечает, что иракские военные изначально намеревались купить новейшие российские зенитные комплексы еще в 2014 году, но приобретению ЗРК помешала война с международными террористами из запрещенной в России организации "ИГ". Поэтому военный бюджет был перераспределен в пользу закупки других видов вооружений, прежде всего бронетехники, автомобилей и боеприпасов.

После битвы за Мосул военные Ирака снова выразили готовность закупить С-400.

"Ирак хочет идти в ногу с соседними странами, обладающими новыми системами ПВО, а также обеспечить максимально возможную защиту территории и баз ВВС от ударов с воздуха", - пишет агентство.

Отметим, что в прошлом году Турция согласилась заплатить России 2,5 миллиарда долларов за поставку двух дивизионов противоракетной системы С-400 и производство еще двух в Турции. До этого единственным иностранным покупателем "Триумфа" был Китай.

Справка "РГ"

ЗРК С-400 - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. "Триумф" способен на дальности до 400 километров поражать аэродинамические цели, а на дальности до 60 километров - баллистические, летящие со скоростями до 4,8 километров в секунду. Каждая установка может обеспечить одновременный обстрел до 36 целей с наведением до 72 ракет. При этом любой комплекс С-400 может не только стрелять по чужим командам, но и сам управлять сетью ЗРК различных типов: С-400, С-300, Панцирь-С1, Тор-М1, - объединив под своим началом десятки пусковых установок с сотнями ракет.


Николай Грищенко
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
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Страны
Ирак
Китай
Россия
Турция
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-400 Триумф
Тор-М1
Проекты
Тор ЗРК

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