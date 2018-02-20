В России создали новое поколение подводных гранатометных выстрелов



Гранатомет ДП-64.

Источник: rg.ru Гранатомет ДП-64.Источник: rg.ru

В России создали новое поколение гранатометных зарядов для поражения подводных диверсантов. Об этом говорилось на научно-технической конференции НПО "Базальт", на которой обсуждалось развитие средств ближнего боя Вооруженных сил России до 2030 года.

"В 2017 году с положительными результатами завершены государственные испытания нового противодиверсионного комплекта выстрелов для гранатометов. Новые выстрелы предназначены для поражения подводных диверсантов и превосходят существующие аналоги", - говорится в официальном сообщении пресс-службы концерна "Техмаш".

О тактико-технических данных нового боеприпаса не сообщается.

Отметим, что еще в 2013 году на международной выставке "Интерполитех" состоялась презентация уникального оружия - автомата АДС, способного стрелять под водой и на суше. Под водой огонь ведется специальными патронами калибра 5,45х39-мм, которые поражают цели на дистанции до 40 метров, а на суше обычные патроны бьют на 500 метров. Темп стрельбы - 800 выстрелов в минуту. Для сравнения: германские подводные пистолеты - автоматы они не делают - стреляют на 17 метров. Еще АДС имеет подствольный гранатомет под 40-мм выстрелы ВОГ-25 и ВОГ-25П. В комплект может входить тактический глушитель и различные прицелы.

Кроме того, на вооружении моряков надводных кораблей и частей береговой охраны имеется ручной гранатомет ДП-61 "Дуэль". Он также предназначен для борьбы с подводными диверсантами. Для ведения огня применяются реактивные фугасные гранаты "РГ-55М", которые внешне напоминают глубинные бомбы в миниатюрном исполнении. Взрыватель можно выставить на несколько режимов подрыва боевой части (весом шесть килограммов) на разных глубинах. Дальность стрельбы - 500 метров, а глубина поражения от 16 до 18 метров.

Николай Грищенко