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В Сети появилось "случайно" отснятое видео с новой американской ракетой

21.02.2018 Военное обозрение 56 0
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Вертолет телеканала ABC7 "случайно пролетел над странным объектом" на базе морской авиации в Аламиде, который оказался сверхлегкой ракетой, передает РИА Новости.

https://www.youtube.com

Отснятый ролик был выложен в YouTube.

По данным канала, ракета-носитель "разрабатывается стартапом, у которого еще нет названия". Компания не торопится распространяться о своих разработках, известно лишь, что планируется создать "самую легкую ракету".

ABC7 обратился к местным властям, с которыми сотрудничает "безымянная компания", и получил краткий ответ, из которого следует, что "название ракеты – Astra, ее высота составляет 12 метров, носитель способен выводить на низкую околоземную орбиту до 100 килограммов груза".



Напомним, ранее в США состоялся успешный запуск сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy, обеспечивающей выведение на орбиту до 64 тонн полезных грузов. Этот носитель имеет длину 70 метров, что почти в шесть раз больше, чем у ракеты Astra.

В России также разрабатывает сверхтяжелая ракета, которая сможет выводить на околоземную орбиту до 90 тонн груза и не менее 20 тонн – на окололунную. Головной разработчик – корпорация "Энергия".
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военное обозрение
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
Falcon РН
Луна

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