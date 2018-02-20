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В Чехии появится центр спутниковой разведки НАТО

21.02.2018 Военное обозрение 57 0
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Центр спутникового наблюдения чешской армейской разведки и НАТО будет создан в Чехии. Об этом во вторник сообщила журналистам пресс-секретарь военной разведки республики Алжбета Ритгофова.

http://army-news.ru/

Центр будет создан к 1 июля [текущего года]

- подчеркнула она. -

Он будет обрабатывать полученные со спутников снимки, в частности, для нужд спасателей во время стихийных бедствий

Центр, по ее словам, будет заниматься получением и обработкой спутниковых фотографий и данных с радаров для ВС Чехии и НАТО. Речь, в частности, идет о данных, которые будут использоваться в ходе международных миссий под эгидой Североатлантического альянса, передает ТАСС.

На максимальный рабочий уровень, согласно требованиям НАТО, центр будет выведен к концу 2019 года. До этого времени он будет действовать в тестовом режиме и осуществлять прием специалистов.

Финансирование создания центра осуществляется министерством обороны Чехии. Предполагается, что на эти цели, согласно местным СМИ, будут выделены сотни миллионов крон (десятки миллионов долларов).
20.02.2018
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принадлежат Военное обозрение
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  • В новости упоминаются
Страны
Чехия
Проекты
NATO

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