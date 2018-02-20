Роскосмос назначил врио гендиректора РКЦ "Прогресс" вместо отстраненного судом руководителя



Первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор РКЦ Равиль Ахметов.

Источник: samspace.ru Первый заместитель генерального директора — генеральный конструктор РКЦ Равиль Ахметов.Источник: samspace.ru

Самара. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Временно исполняющим обязанности гендиректора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" назначен Равиль Ахметов, сообщается на сайте Роскосмоса.

Гендиректор Роскосмоса Игорь Комаров представил Р.Аметова во вторник, выступая перед коллективом РКЦ "Прогресс" в Самаре, говорится в сообщении.

"Мы не планировали заменять Александра Николаевича (Кирилина), потому что понимали значение его работы для предприятия, его авторитет в вашем коллективе. Но согласно законодательству, мы должны назначить врио гендиректора. И в своём решении об утверждении Равиля Нургалиевича (Ахметова) принимали во внимание то, что руководитель, даже временный, должен быть из "Прогресса". Госкорпорация обязательно будет поддерживать предприятие, особенно во время разрешения сложившейся ситуации", - приводятся в сообщении слова И.Комарова.

Р.Ахметов с 2014 года занимал должность первого заместителя генерального директора - генерального конструктора РКЦ "Прогресс".

"Пока я буду врио, не будет потрясений, будет тот же курс, который взял Александр Кирилин. И я очень благодарен Игорю Анатольевичу Комарову, что госкорпорация выбрала временного руководителя, который ранее трудился на предприятии. Да, работа предстоит непростая: производство ракеты-носителя "Союз-5" и ракеты-носителя сверхтяжелого класса, и мы справимся", - цитирует пресс-служба госкорпорации Р.Ахметова.

Специалисты Роскосмоса осмотрели производство, провели рабочее совещание об итогах работы в 2017 году и планах на 2018 год. И.Комаров "развеял слухи об объединении РКЦ "Прогресс" с другими предприятиями отрасли, сказав, что таких предпосылок нет", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось, Самарский районный суд Самары по ходатайству следствия временно отстранил генерального директора АО "Ракетно-космический центр "Прогресс" Александра Кирилина от занимаемой должности.

В 2016-2017 годах был возбужден ряд уголовных дел в отношении руководства РКЦ "Прогресс". Дело о злоупотреблении полномочиями в отношении А.Кирилина (ч.1 ст.201 УК РФ) было возбуждено 13 февраля 2018 года. На допросе 15 февраля фигурант отказался давать показания.

По версии следствия, А.Кирилин в целях получения выгод и преимуществ для ООО "Союзобщемашимпорт" заключил с этим обществом договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости в более чем в 2 млн евро. По версии следствия, закупка у "Союзобщемашимпорта" была проведена с многочисленными нарушениями.

Между тем А.Кирилин заявил суду, что "сделка была заключена по согласованию с Роскосмосом и на сумму, согласованную с Роскосмосом".

Тем временем, в настоящее время в отношении ООО инициирована процедура банкротства.

РКЦ "Прогресс" является производителем ракет "Союз" и одним из ведущих предприятий ракетно-космической отрасли России. Также на предприятии разрабатываются космические аппараты дистанционного зондирования Земли. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", РКЦ "Прогресс" входит в госкорпорацию "Роскосмос", единственным владельцем предприятия является государство в лице Росимущества.