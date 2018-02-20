Реформа ценообразования в сфере ГОЗ будет стимулировать предприятия ОПК снижать издержки - замруководителя ФАС



Государственный Оборонный Заказ - ГОЗ.

Источник: vpk-news.ru Государственный Оборонный Заказ - ГОЗ.Источник: vpk-news.ru

Нижний Новгород. 20 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Реформа ценообразования в сфере гособоронзаказа (ГОЗ) направлена на стимулирование предприятий ОПК к снижению издержек, увеличению инвестиций в модернизацию производства и внедрению современных технологий, считает заместитель руководителя ФАС России Максим Овчинников.

В Нижнем Новгороде прошла конференция по вопросу реформы ценообразования в сфере ГОЗ, на которой обсуждалось положение о госрегулировании цен на продукцию, поставляемую по ГОЗ, утвержденное постановлением правительства РФ от 2 декабря 2017 года. Действовавшая ранее система регулирования цен мотивировала предприятия оборонно-промышленного комплекса завышать затраты на производство продукции. Новое положение предусматривает внедрение мотивационной модели ценообразования.

"Мы перешли на новый принцип ценообразования. Акт, о котором идет речь, вступил в силу с 1 января 2018 года. Но самое главное - это полностью меняет мотивацию предприятий ОПК при работе с государственным заказчиком. То есть, предприятия наконец-то будут мотивированы снижать себестоимость, они будут мотивированы повышать свою эффективность, развивать кооперацию, выбирать лучших поставщиков и делать все, чтобы выполнять государственные заказы с минимальными затратами, но с тем же качеством, которое требует государственный заказчик", - сказал М.Овчинников журналистам в Нижнем Новгороде во вторник.

По его словам, "трудно оценить в денежном выражении" эффект от этой реформы. Однако он "может быть достаточно серьезный". Так, по словам замруководителя ФАС, уже есть предприятия, которые в рамках своих инновационных программ, программ модернизации производственных мощностей и оптимизации производства экономят порядка 30% на себестоимости. "Это - колоссальные цифры. Поэтому эффект может быть очень большим", - подчеркнул М.Овчинников.

Он сообщил, что работа по реформированию ценообразования в сфере ГОЗ необходимо планомерно выполнять в течение последующих 3-5 лет.

М.Овчинников отметил, что ФАС будет корректировать свою деятельность, если предприятие по какой-то причине будет говорить, что требования невыгодны для него, и разбираться, в чем причины. Однако в настоящее время больше опасений у ФАС вызывают вопросы работы контролирующих органов, военных представителей и госзаказчиков. Он пояснил, что люди привыкли действовать по определенному шаблону, поэтому "тяжело было сломать эту идеологию принятия решений, когда представителя заказчика или контролирующий орган, вдруг увидев, что кто-то сэкономил денег, пытались вернуть их в бюджет".

"Мы постоянно говорим и убеждаем, что эта экономия вызвана не обязательно какими-то мошенническими действиями или недобросовестным поведениям. И наоборот, если мы установили, что поведение хозсубъекта соответствует требованиям законодательства, такое поведение надо поощрять, потому что он применил более совершенные технологии, он, по сути, снизил себестоимость продукции. Но это означает, что он стал конкурентоспособным на мировом рынке. А если он будет на мировые рынке больше поставлять продукцию, у него резко будут снижаться накладные расходы. Тем самым, он сможет более выгодные условия предложить государственному заказчику в будущем", - заключил замруководителя ФАС.