В Госдуме призвали опротестовать наращивание ВМС США в Черном море
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Эсминец ВМС США USS Carney во время учений в Черном море.
Источник: U.S. Special Operations Command Europe / SSG Henry Gundacker
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Москва должна выразить протест в связи с наращиванием военно-морских сил США в Черном море, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее СМИ сообщили со ссылкой на источник в американском военном ведомстве, что военно-морские силы США увеличивают присутствие в Черном море, чтобы попытаться противостоять наращиванию российских сил в этом районе.
"Нахождение военно-морских сил США ограничено соответствующими договорами. Это не что иное, как нагнетание без того непростой обстановки в мире", - считает Чепа.
По словам депутата, действия Вашингтона являются "бряцанием оружием", которое ни к чему хорошему не приведет.
В воскресенье в Черное море вошел эскадренный миноносец ВМС США "Карни", который присоединился к эсминцу "Росс". Оба корабля вооружены, в частности, крылатыми ракетами "Томагавк".
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20.02.2018
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