Москва сообщила о гибели россиян в Сирии
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Война в Сирии.
Источник: Kai Pfaffenbach / Reuters
В Сирии в результате военного столкновения погибли российские граждане, не являющиеся военнослужащими РФ. Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД России.
В ведомстве не уточнили, о каком столкновении идет речь, и не назвали каких-либо конкретных дат и мест, но отметили, что раненых, среди которых есть и граждане стран СНГ, насчитывается несколько десятков. "Им было оказано содействие для возвращения в Россию, где, насколько нам известно, они проходят курсы лечения в различных медицинских учреждениях", — отмечается в сообщении.
Москва впервые сделала официальное заявление, касающееся гибели в Сирии россиян, не состоящих на военной службе, 15 февраля. Тогда официальный представитель МИД Мария Захарова сообщила, что внешнеполитическое ведомство предварительно подтверждает гибель пяти российских граждан в результате удара международной коалиции во главе с США.
7 февраля американская авиация, в том числе стратегические бомбардировщики B-52, ударила по сирийским правительственным силам, которые в районе населенного пункта Хишам, расположенного на севере страны, атаковали бойцов "Демократических сил Сирии" (ДСС) — союза курдских и арабских группировок, поддерживаемых США. По различным подсчетам, в результате атаки погибли или пострадали десятки бойцов сирийского ополчения, лояльного властям республики. В зоне удара оказались российские наемники, данные о жертвах среди них сильно отличаются — от 11 до нескольких сотен погибших.
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20.02.2018
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