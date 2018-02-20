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Россия создаст в Антарктиде центр приема космической информации

21.02.2018 АО «Российские космические системы» 205 0
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Центр приема информации ДЗЗ в Антарктиде
Наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) в Антарктиде.
Источник: http://spacecorp.ru/

Холдинг «Российские космические системы» (РКС, входит в Госкорпорацию «РОСКОСМОС») развернет в Антарктиде новый наземный центр приема и обработки информации, поступающей со спутников дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Это будет первый расположенный в южном полушарии центр Единой территориально-распределенной информационной системы (ЕТРИС ДЗЗ). Его создание позволит существенно повысить оперативность доведения космической информации до потребителей.


Создаваемый в Антарктиде комплекс будет обеспечивать получение дополнительной информации с космических аппаратов ДЗЗ и передачу ее в Научный центр оперативного мониторинга Земли РКС (НЦ ОМЗ). Это позволит оперативно освобождать бортовую память спутников, существенно увеличит площадь наблюдаемой поверхности Земли, суточные объемы получаемых данных и оперативность доставки информации ДЗЗ потребителям.


Заместитель руководителя центра приемо-передающих систем и комплексов АО «Научно-исследовательский институт точных приборов» (НИИ ТП, входит в холдинг РКС) Сергей ЗАМЫШЛЯЕВ: «Создаваемый в Антарктиде наземный комплекс обеспечит прием и регистрацию информации от российских и зарубежных спутников ДЗЗ. Затем эта информация будет передаваться в любую точку мира при помощи многофункциональной космической системы ретрансляции «Луч». Управлять работой комплекса можно будет как на месте – с удаленного рабочего места в зимовочном комплексе, так и из России – через спутниковые каналы связи».


Антарктический наземный центр планируется разместить на вершине холма поблизости от станции «Прогресс». Центр будет состоять из антенного комплекса под радиопрозрачным укрытием и приемо-передающей аппаратуры, установленной в блок-контейнер.


Сотрудники холдинга РКС совместно с Арктическим и антарктическим научно-исследовательским институтом (ФГБУ «ААНИИ») завершили рекогносцировочные работы в районе станции «Прогресс». В результате были определены технические условия и сроки выполнения работ. Ввод в эксплуатацию антарктического центра приема космической информации намечен на февраль 2019 года.


Развертывание антарктического центра ДЗЗ госкорпорации «РОСКОСМОС» предусмотрено Федеральной космической программой России на 2016–2025 годы в рамках развития ЕТРИС ДЗЗ.


Единая территориально-распределенная информационная система дистанционного зондирования Земли, технические и программные средства которой разработаны НИИ ТП, прошла государственные испытания. Ее штатная эксплуатация началась в 2016 году.

ЕТРИС ДЗЗ состоит из центров, которые расположены на всей территории России – от Калининграда до Хабаровска, включая арктическую зону (Мурманск, а в перспективе – Дудинка и Анадырь) и антарктическую (НКПОР-Р/А). ЕТРИС обеспечивает взаимодействие центров с группировками отечественных космических аппаратов ДЗЗ, позволяет планировать съемку, получать, обрабатывать космическую информацию и доводить ее до потребителя.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат АО «Российские космические системы»
Материал передан ВПК.name правообладателем
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Страны
Россия
Компании
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Роскосмос
Проекты
Арктика
ИТ
Луч МКСР

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