Патрушев рассказал об опасности использования Google и Yahoo на госслужбе
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Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Использование интернет-ресурсов Google и Yahoo на государственной службе и для решения служебных вопросов представляет серьезную опасность, заявил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.
"По-прежнему серьезную опасность представляет использование сотрудниками органов государственной власти регионов и местного самоуправления для решения служебных вопросов информационно-коммуникационных ресурсов, расположенных за пределами России - Google, Yahoo и иных", - сказал Патрушев на выездном совещании.
По его словам, это системный вопрос для всей России, но в Южном федеральном округе он стоит особенно остро.
"Наличие значительного количества информационных систем остро ставит вопрос централизованного контроля за их функционированием", - подчеркнул Патрушев.
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20.02.2018
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