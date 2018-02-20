Источник: запуск спутника Sentinel-3b с Плесецка могут перенести на 25 апреля



Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС Источник: © Михаил Джапаридзе/ТАСС

Европейцы не успевают доставить аппарат на космодром вовремя

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Запуск европейского спутника дистанционного зондирования Земли Sentinel-3b могут перенести на 25 апреля по просьбе Европейского космического агентства (ЕКА), сообщил во вторник ТАСС источник в ракетно-космической отрасли.

"Европейцы по каким-то причинам не успевают доставить космический аппарат вовремя на космодром Плесецк, откуда должен быть осуществлен пуск ракеты-носителя "Рокот" со спутником Sentinel-3b. Поэтому ЕКА попросило перенести старт на более позднюю дату. Пока рассматривается 25 апреля", - сказал собеседник агентства.

По его словам, соответствующий запрос отправлен в Роскосмос, который должен принять решение о переносе пуска "Рокота". В госкорпорации не комментируют данную информацию.

Ранее в Центре имени Хруничева, производящем эти ракеты, сообщали, что старт был намечен на первый квартал 2018 года.

Предыдущий запуск "Рокота" был успешно осуществлен с Плесецка 13 октября 2017 года. Тогда на орбиту был выведен европейский спутник дистанционного зондирования Земли Sentinel-5p.

Легкая ракета-носитель "Рокот" создана в рамках конверсионной программы на базе снимаемой с вооружения межконтинентальной баллистической ракеты РС-18. Первый запуск состоялся в 2000 году. "Рокот" был создан Центром имени Хруничева, в ракетах используется система управления разработки украинского предприятия "Хартрон". Минобороны РФ ранее заявило, что в рамках сокращения зависимости от импорта отказывается от "Рокота" в пользу российских легких ракет "Ангара-1.2" и "Союз-2.1в".