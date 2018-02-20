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Россия укрепила государственную систему по борьбе с кибератаками

21.02.2018 РИА Новости 62 0
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Работа за компьютером. Архивное фото
Работа за компьютером. Архивное фото.
Источник: © Fotolia / Artur Marciniec

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Россия укрепила государственную систему обнаружения, предупреждения и ликвидации кибератак, заявил во вторник секретарь Совета безопасности Николай Патрушев.

"В настоящее время обеспечено дальнейшее развитие государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы Российской Федерации", - сказал Патрушев на выездном совещании, не уточняя деталей.

По его словам, также "укреплены позиции России в области формирования системы международной информационной безопасности".
20.02.2018
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принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Персоны
Патрушев Николай
Проекты
ИТ

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