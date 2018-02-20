ОСК планирует подписать контракт на модернизацию "Адмирала Кузнецова"



Авианосец "Адмирал Кузнецов".

Источник: © Лев Федосеев/ТАСС Авианосец "Адмирал Кузнецов".Источник: © Лев Федосеев/ТАСС

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Контракт на модернизацию единственного на сегодня авианосца ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов" планируют подписать в ближайшее время, заявил журналистам в пятницу президент Объединённой судостроительной корпорации Алексей Рахманов.

"Я думаю, что очень скоро. Потому что мы должны очень скоро формирование ТЗ закончить", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста.