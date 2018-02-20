Опрос показал, как россияне оценивают положение дел в армии



Военнослужащие ВС РФ.

Источник: © Артем Коротаев/ТАСС Военнослужащие ВС РФ.Источник: © Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Большинство россиян отметили отличное положение дел в российской армии, свидетельствуют данные опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).

Респондентам задали вопрос: "Как Вы оцениваете положение дел в российской армии - как отличное, хорошее, удовлетворительное, плохое или очень плохое?" При этом 56% выбрали вариант "отличное и хорошее", 27% - "удовлетворительное", 7% - "плохое и очень плохое", а 11% затруднились дать ответ на вопрос.

Также задавался вопрос: "По Вашему мнению, сегодня в российском обществе престиж военного высокий или низкий?" В 2018 году 60% опрошенных отметили высокий престиж данной профессии, 6 лет назад этот показатель составлял только 21%.

Фонд "Общественное мнение" - российская некоммерческая организация, занимающаяся социологическими исследованиями. Исследование проводилось ООО "инФОМ" в рамках заказа фонда "Общественное мнение" (проект ФОМ-ОМ).

Опрос проводился 10-11 февраля 2018 года в 104 населенный пунктах 53 субъектов РФ. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи респондентов. Исследование проводилось методом интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность исследования не превышает 3,6%.

Двадцать третьего февраля в России отмечается День защитника Отечества. Праздник зародился еще в СССР, тогда в этот день ежегодно отмечался всенародный праздник - День Советской Армии и Военно-Морского Флота.