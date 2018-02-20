ВС России примут на вооружение новейшую авиабомбу "Дрель" в 2018 году
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Планирующая кассетная авиабомба "Дрель".
Источник: Сергей Птичкин/РГ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Новейшая планирующая бомбовая кассета "Дрель" будет принята на вооружение ВС России в 2018 году, заявил во вторник в ходе прошедшей на базе НПО "Базальт" научно-технической конференции, посвященной развитию неуправляемых авиационных боеприпасов, гендиректор концерна "Техмаш" Владимир Лепин.
Впервые "Техмаш" представил данную разработку в 2015 году на авиакосмическом салоне МАКС, боеприпас стал известен под названием "Дрель" на форуме "Армия-2016".
"Государственные испытания нового базового образца планирующей бомбовой кассеты калибром 500 килограмм, снаряженной самоприцеливающимися боевыми элементами, начались в 2016 году. Государственные испытания проводятся в соответствии с программой заказчика, после успешного завершения которых в 2018 году данное изделие планируется принять на вооружение", - сказал он
Унифицированная планирующая бомбовая кассета "ПБК-500У СПБЭ-К" (Дрель) с возможностью круглосуточного всепогодного применения (без захода самолета в зону действия объектов ПВО) предназначена для поражения бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций и пунктов управления.
АО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения" (входит в госкорпорацию "Ростех") - холдинговая компания в области промышленности боеприпасов и спецхимии. Концерн выпускает высокоточные артиллерийские и танковые боеприпасы, артиллерийские выстрелы различного назначения, реактивные системы залпового огня, неуправляемые авиационные ракеты, малокалиберные боеприпасы, авиационно-бомбовые средства поражения.
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20.02.2018
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