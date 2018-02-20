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Ракетный корабль "Дагестан" выполнил стрельбы на Каспии в одиночном плавании

21.02.2018 ТАСС 70 0
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Ракетный корабль Дагестан
Ракетный корабль Дагестан.
Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

Артиллеристы вели огонь по морским и воздушным целям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Экипаж флагмана Каспийской флотилии ракетного корабля "Дагестан" успешно провел стрельбы, уничтожив противника на максимальных дальностях. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе отработки задач по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш", - сказал Астафьев.

Кроме того, был проведен электронный пуск с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК" по надводному кораблю условного противника.

В ходе занятий экипаж сдал на "отлично" элементы морской подготовки и выполнил задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищенном рейде.

7 октября и 22 ноября 2015 года корабли Каспийской флотилии (сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") произвели пуски ракет "Калибр НК" по объектам террористов на территории Сирии. При этом были поражены пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Страны
Сирия
Продукция
3М-54
Club-N
АК-176
АК-630 Ласка
Град Свияжск
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
11661 Гепард
21631 Буян-М
Калибр КР
КФ

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