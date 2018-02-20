Ракетный корабль "Дагестан" выполнил стрельбы на Каспии в одиночном плавании



Ракетный корабль Дагестан.

Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев Ракетный корабль Дагестан.Источник: © РИА Новости / Евгений Луковцев

Артиллеристы вели огонь по морским и воздушным целям

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 февраля. /ТАСС/. Экипаж флагмана Каспийской флотилии ракетного корабля "Дагестан" успешно провел стрельбы, уничтожив противника на максимальных дальностях. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

"В ходе отработки задач по ведению морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш", - сказал Астафьев.

Кроме того, был проведен электронный пуск с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК" по надводному кораблю условного противника.

В ходе занятий экипаж сдал на "отлично" элементы морской подготовки и выполнил задачи по противоминной обороне и охране корабля при стоянке на незащищенном рейде.

7 октября и 22 ноября 2015 года корабли Каспийской флотилии (сторожевой ракетный корабль проекта 11661 "Дагестан", малые ракетные корабли проекта 21631 "Град Свияжск", "Углич" и "Великий Устюг") произвели пуски ракет "Калибр НК" по объектам террористов на территории Сирии. При этом были поражены пункты управления, склады боеприпасов, боевой техники, лагеря боевиков.