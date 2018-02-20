

Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

ЦАМТО, 20 февраля. Роскосмос и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве по созданию современной и эффективной системы закупочной деятельности с учетом специфики организаций ОПК, а также особенностей исполнения ГО3, федеральных целевых и государственных программ.

В присутствии генерального директора Госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова и генерального директора Госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова 19 февраля документ подписали первый заместитель генерального директора Роскосмоса Татьяна Ельфимова и заместитель генерального директора Ростеха Николай Волобуев.

Для реализации взаимодействия стороны объединят усилия в разработке лучших практик закупочной деятельности, в том числе – в части совершенствования существующей нормативно-правовой базы, повышения качества выпускаемой продукции, повышения информационной открытости, развития кадрового потенциала в данной сфере и внедрения единого подхода предприятий Госкорпорации "Роскосмос" к закупочной деятельности. Реализация соглашения позволит повысить и эффективность использования бюджетных средств.

Также партнеры договорились о взаимной методологической поддержке, сообщает пресс-служба Роскосмоса.