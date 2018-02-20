На учениях в Забайкалье летчики ВВО уничтожили парк техники "противника"
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Многоцелевой истребитель Су-30СМ во время лётно-тактических учений. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Виталий Тимкив
ХАБАРОВСК, 20 фев - РИА Новости. Летчики истребительной и штурмовой авиации Восточного военного округа на учениях в Забайкалье уничтожили неуправляемыми ракетами и авиабомбами полевой парк бронированной техники условного противника, сообщил журналистам во вторник начальник пресс-службы округа Александр Гордеев.
"Экипажи истребителей Су-30СМ провели воздушную разведку и после обнаружения крупного скопления техники "противника" произвели ракетно-бомбовый удар. После этого летчики штурмовиков Су-25 "Грач" отработали заход на цель и осуществили сброс авиационных бомб, уничтожив мишени, имитирующие танки и другую технику условного противника, находящуюся в парке", - рассказал Гордеев.
По его словам, для уничтожения наземных целей летчики применяли неуправляемые ракеты, авиационные бомбы, осколочно-фугасные заряды.
Он уточнил, что учения направлены на поддержание высокого профессионального мастерства летного состава, в том числе при подготовке к конкурсу "Авиадартс-2018".
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20.02.2018
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