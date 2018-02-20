Военных связистов ВВО подняли по тревоге в Хабаровском крае в рамках учений



«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.

Источник: www.niissu.ru «Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.Источник: www.niissu.ru

Военные использовали во время учений многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут -2УС", мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и автомобильные радиостанции Р-166 "Артек"

МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения связи Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае были подняты по тревоге в рамках учений и совершили марш на штатной технике в заданный район, где военным связистам пришлось организовывать связь с помощью современных комплексов связи, в том числе многоцелевого мобильного комплекса связи "Редут -2УС" и мобильных спутниковых станций связи Р-439-МД2. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.

"Подразделения связи были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район. После прибытия специалисты войск связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности, организации полевого командного пункта. В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы", - сообщил Гордеев.

Для организации связи военные пользовались такими системами как многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут -2УС", мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и автомобильные радиостанции Р-166 "Артек".

На учениях связисты также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы "противника" на командный пункт.

Условного противника уничтожили во время учебного боя.