Военных связистов ВВО подняли по тревоге в Хабаровском крае в рамках учений
|
|
«Редут-2УС» - базовый комплекс аппаратных связи и аппаратных управления связью интегрированной цифровой полевой системы связи ОСЗУ и ОЗУ.
Источник: www.niissu.ru
Военные использовали во время учений многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут -2УС", мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и автомобильные радиостанции Р-166 "Артек"
МОСКВА, 20 февраля. /ТАСС/. Подразделения связи Восточного военного округа (ВВО) в Хабаровском крае были подняты по тревоге в рамках учений и совершили марш на штатной технике в заданный район, где военным связистам пришлось организовывать связь с помощью современных комплексов связи, в том числе многоцелевого мобильного комплекса связи "Редут -2УС" и мобильных спутниковых станций связи Р-439-МД2. Об этом ТАСС сообщил во вторник начальник пресс-службы ВВО полковник Александр Гордеев.
"Подразделения связи были подняты по учебной тревоге и совершили марш на штатной технике в заданный район. После прибытия специалисты войск связи выполнили нормативы по развертыванию, работе и перемещению аппаратных станций и комплексов связи на неподготовленной местности, организации полевого командного пункта. В ходе практической части учения военнослужащие отработали задачи по организации связи с использованием открытых, закрытых и спутниковых каналов связи в условиях активного применения противником средств радиоэлектронной борьбы", - сообщил Гордеев.
Для организации связи военные пользовались такими системами как многоцелевой мобильный комплекс связи "Редут -2УС", мобильные спутниковые станции связи Р-439-МД2 и автомобильные радиостанции Р-166 "Артек".
На учениях связисты также отразили нападение диверсионно-разведывательной группы "противника" на командный пункт.
Условного противника уничтожили во время учебного боя.
|
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
12.12.2017 Связисты ЮВО в Северной Осетии приступили к освоению современной техники
24.08.2017 На Северном Кавказе связисты ЮВО осваивают средства связи нового поколения
21.11.2016 Около пяти тысяч выпускников учебных центров войск связи прибыли в воинские части ВВО
12.10.2016 Связисты ЗВО впервые развернули линию связи протяженностью в одну тысячу км
04.01.2016 Связисты Западного военного округа в 2016 году примут свыше 2,5 тысяч единиц новой техники
08.12.2015 Минобороны России: новое соединение войск связи сформировано в ЗВО
17.11.2015 Залп по черным знаменам
12.10.2015 В Национальном центре управления обороной страны под руководством С.Шойгу прошел Единый день приемки военной продукции