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Боевики продолжают обстрелы Дамаска, ранены несколько мирных сирийцев

21.02.2018 ТАСС 37 0
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Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото
Флаг Сирии в Дамаске. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Дмитрий Виноградов

В течение суток зафиксировано семь обстрелов

ХМЕЙМИМ /Сирия/, 19 февраля. /ТАСС/. Несколько мирных жителей Дамаска пострадали за прошедшие сутки в результате продолжающихся обстрелов жилых кварталов со стороны боевиков из Восточной Гуты, зафиксировано обострение обстановки в этом районе. Об этом в понедельник сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

"Отмечается обострение обстановки в Восточной Гуте. Незаконными вооруженными формированиями продолжаются обстрелы жилых кварталов Дамаска. В течение суток зафиксировано семь обстрелов. Боевиками выпущено девятнадцать мин", - говорится в сообщении.

"Есть пострадавшие среди мирного населения", - заявили в Центре. Отмечается, что в течение суток отдельные случаи нарушения режима прекращения боевых действий помимо Восточной Гуты также фиксировались российско-иранско-турецким совместным Координационным центром в провинциях Алеппо, Латакия, Идлиб, Хомс.

Центр по примирению продолжает оказывать всестороннюю помощь беженцам. Так, за прошедшие сутки в свои дома, оставленные после начала боевых действий, вернулись 172 мирных жителя: 158 - в провинции Дэйр-эз-Зор, еще 14 - в провинции Хомс. Кроме того, специалисты Центра передали воспитанникам интерната в Алеппо детскую одежду, мягкие игрушки и канцелярские принадлежности.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат ТАСС
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Иран
Россия
Сирия
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