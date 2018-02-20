На учениях в Каспийском море корабль "Дагестан" поразил судно противника



Ракетный корабль "Дагестан". Фото fagleyalonzo.livejournal.com. Ракетный корабль "Дагестан". Фото fagleyalonzo.livejournal.com.

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ракетный корабль "Дагестан" поразил корабль условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.

"Электронным пуском ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", - сказал он.

По словам Астафьева, в ходе отработки ведения морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш".