На учениях в Каспийском море корабль "Дагестан" поразил судно противника
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Ракетный корабль "Дагестан". Фото fagleyalonzo.livejournal.com.
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Ракетный корабль "Дагестан" поразил корабль условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", сообщил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев.
"Электронным пуском ракетчики отработали задачи поражения надводного корабля условного противника с применением высокоточного ракетного комплекса "Калибр-НК", - сказал он.
По словам Астафьева, в ходе отработки ведения морского боя одиночным кораблем артиллеристы выполнили стрельбы по морским и воздушным целям с применением артиллерийских установок АК-176М и АК-630М, а также из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса (ЗРАК) "Палаш".
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20.02.2018
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