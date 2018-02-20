Суровикин может возглавить российские войска в Сирии, сообщил источник
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Генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ
МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооружённых сил в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, заявил РИА Новости источник в Минобороны.
"Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается", - сказал источник в российском военном ведомстве.
При этом он пояснил, что в случае направления в командировку в Сирию Суровикин остаётся главкомом ВКС, его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей.
В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлёв, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлёв уже командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии.
Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации. В конце сентября о будущем назначении Суровикина сообщили РИА Новости источники в Минобороны.
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20.02.2018
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