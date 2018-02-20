Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Суровикин может возглавить российские войска в Сирии, сообщил источник

21.02.2018 РИА Новости 71 0
0
Понравилась новость?
 +1
Генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото
Генерал-полковник Сергей Суровикин. Архивное фото.
Источник: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин может вновь возглавить группировку российских Вооружённых сил в Сирии, которой он командовал в июне-декабре 2017 года, заявил РИА Новости источник в Минобороны.

"Сергей Владимирович может вновь отправиться в служебную командировку в Сирию, чтобы возглавить российскую группировку. Такая возможность в настоящее время обсуждается", - сказал источник в российском военном ведомстве.

При этом он пояснил, что в случае направления в командировку в Сирию Суровикин остаётся главкомом ВКС, его обязанности на этом посту будет временно исполнять один из заместителей.

В настоящее время российскими войсками в Сирии командует генерал-полковник Александр Журавлёв, возглавивший в ноябре 2017 года Восточный военный округ вместо Суровикина. В 2016 году Журавлёв уже командовал группировкой Вооружённых сил России в Сирии.

Суровикин возглавил Воздушно-космические силы в конце ноября прошлого года вместо Виктора Бондарева, который ушел в Совет Федерации. В конце сентября о будущем назначении Суровикина сообщили РИА Новости источники в Минобороны.
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Сирия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Бондарев Виктор

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 21.02 00:35
  • 9
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 21.02 00:28
  • 29
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 21.02 00:06
  • 6
ОДК сообщила о готовности заменить украинский двигатель Д-436 на SaM146
  • 20.02 23:47
  • 17
Уровень оснащения береговых войск ВМФ РФ современной техникой возрос до 96%
  • 20.02 23:28
  • 5
Бойцов Вагнера могли прикрыть ракетно-пушечные "Рогатки"
  • 20.02 23:27
  • 4
Алексей Пушков прокомментировал украинский запрет на поставки в РФ авиадвигателей Д-436
  • 20.02 23:12
  • 18
"Изделие 30" может заинтересовать Китай
  • 20.02 23:01
  • 1
В Дагестане расчеты ЗРК "Бук-М3" отразили удар условного противника
  • 20.02 22:56
  • 49
Раскрыта истинная цель погибших в Сирии российских наемников
  • 20.02 22:53
  • 2
Су-35: избавление от детских болезней
  • 20.02 22:09
  • 3
Иракские Т-90 СИ - лучшая серийная модификация
  • 20.02 22:01
  • 31
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 20.02 21:49
  • 1304
Как насчёт юмористического раздела?
  • 20.02 21:27
  • 10
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 20.02 20:42
  • 4
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
другие обсуждаемые темы