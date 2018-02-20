В Подмосковье главы спецслужб стран СНГ проведут переговоры



Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото.

Источник: © Фото : Национальный антитеррористический комитет Сотрудники правоохранительных органов во время спецоперации. Архивное фото.Источник: © Фото : Национальный антитеррористический комитет

МОСКВА, 20 фев - РИА Новости. Руководители антитеррористических структур стран СНГ соберутся в подмосковном Одинцово, чтобы согласовать направления совместной работы в условиях трансформации глобальной террористической угрозы, сообщило пресс-бюро организовавшего встречу Антитеррористического центра СНГ.

Планируется участие делегаций органов безопасности и специальных служб стран СНГ, уставных органов и органов отраслевого сотрудничества содружества, международных организаций, представителей ряда российских ведомств.

"АТЦ СНГ проведет в Одинцово Московской области XI совещание руководителей национальных антитеррористических центров государств - участников СНГ по теме "Актуальные направления сотрудничества компетентных органов государств - участников СНГ в области борьбы с терроризмом", - говорится в сообщении.

В повестке оценка террористических угроз на современном этапе. В частности, будут обсуждаться прогноз развития обстановки в условиях трансформации глобальной террористической опасности в сирийско-иракской зоне, вероятностные оценки смещения сферы интересов международных террористических организаций в другие регионы мира, возможные формы террористических проявлений на внешних границах стран СНГ.

Участники совещания также наметят направления взаимодействия профильных ведомств по обеспечению безопасности в условиях возвращения воевавших в горячих точках международных террористов в страны происхождения.

Особое внимание уделят подготовке совместного антитеррористического учения СНГ, запланированного на 2018 год.