Патрушев проведет совещание по вопросам кибербезопасности



Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев Секретарь совета безопасности РФ Николай Патрушев. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Саид Царнаев

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 фев - РИА Новости. Секретарь российского совета безопасности Николай Патрушев проведет в Ростове-на-Дону совещание по обеспечению национальной безопасности в Южном федеральном округе.

Как сообщила пресс-служба аппарата СБ, Патрушев и президентский полпред Владимир Устинов обсудят с главами регионов Южного округа и представителями федеральных ведомств состояние защищенности информационных ресурсов.

В частности, предполагается рассмотреть ход исполнения решений СБ, заседание которого в октябре 2017 года было посвящено этой теме. Будут обсуждены меры по реализации доктрины информационной безопасности России и закона о безопасности критической информационной инфраструктуры, вступившего в силу 1 января. Планируется сделать акцент на необходимости обеспечения безопасности информационных систем госорганов и ключевых промышленных компаний.

В повестку также включена проблематика формирования системы патриотического и духовно-нравственного воспитания детей и молодежи. В соответствии со Стратегией национальной безопасности России формирование системы патриотического и духовно-нравственного воспитания ведется в рамках реализации национальных приоритетов в области обороны, государственной и общественной безопасности, культуры и образования, а также в ходе реализации государственной программы патриотического воспитания граждан на 2016-2020 годы.

Угрозы и риски в киберпространстве

Информационная безопасность - одна из ключевых составляющих национальной безопасности. Особую опасность, по мнению специалистов, представляет сращивание хакерских структур с террористами и использование их возможностей для организации массированных кибератак на объекты топливно-энергетического комплекса, узлы связи и системы жизнеобеспечения, что может привести к чрезвычайным ситуациям и техногенным катастрофам с многочисленными человеческими жертвами, а также нанести большой экономический урон.

Специалисты отмечают возрастание уровня угроз и рисков в информационном пространстве. При этом негативные последствия хакерских атак приняли глобальный характер. Примером стала крупная кибератака с использованием так называемого вируса-вымогателя WannaCry в мае 2017 года, которая затронула более 200 тысяч пользователей в 150 странах.

В последнее время возросло число попыток кибератак на критически важные инфраструктурные объекты и финансовый сектор России. Так, по сообщению Национального агентства финансовых исследований, потери российских компаний от кибератак в 2017 году оцениваются более чем в 115 миллиардов рублей.

Российские спецслужбы отмечают возрастание активности иностранных технических разведок, пытающихся внедрить вредоносное программное обеспечение в информационные системы российских госорганов.

Как заявил ранее Патрушев, анализ развития ситуации в информационном пространстве свидетельствует о резком обострении противоборства в этой сфере, которое из разряда демонстрации технологического превосходства переходит в системное массированное информационное воздействие с заведомо деструктивными целями.

При этом российские информационные ресурсы в большинстве случаев оказались защищены недостаточно, среди негативных факторов в российском совете безопасности отмечалась низкая осведомленность пользователей, отсутствие необходимой квалификации у персонала и некачественное подключение к интернету.

Тезисы предыдущего совещания

Предыдущее совещание по безопасности в Южном округе Патрушев провел 14 марта 2017 года в Астрахани. Тогда были рассмотрены дополнительные меры по антитеррористической защищенности объектов санаторно-курортного и спортивного комплексов, а также объектов жизнеобеспечения в регионах округа. Кроме того, обсуждалось повышение эффективности деятельности госорганов по обеспечению продовольственной безопасности.

Патрушев на том совещании сообщил, что спецслужбы и правоохранительные органы отмечают возможность возвращения в Россию выходцев из Южного федерального округа, действовавших в рядах незаконных вооруженных формирований в Сирии, и что это один из факторов, осложняющих оперативную обстановку в округе.

В целом, Патрушев заявил, что в Южном округе повышенный уровень террористических и экстремистских угроз. Активизировалась деструктивная деятельность иностранных спецслужб с целью дестабилизации общественно-политической обстановки в России, украинские власти открыто заявляют об организации диверсионно-подрывной работы, опасность также представляют деятельность радикальных националистических и религиозных группировок, экстремистские проявления в интернете, рост ксенофобии среди молодежи, подчеркивал Патрушев.

В 2016 году в Южном округе на стадии покушения была пресечена подготовка к двум террористическим актам. Были зарегистрированы 119 преступлений террористического характера и 110 преступлений экстремистской направленности.

Продовольственной безопасности в округе могут угрожать несколько факторов, среди которых незаконный оборот продовольственных товаров, запрещенных к ввозу в Россию, фальсификация продуктов и низкий уровень обеспеченности агропромышленного комплекса юга страны российскими семенами, указал тогда Патрушев. Зависимость от поставок импортных семян (в частности, сахарной свеклы, подсолнечника и кукурузы) - от 60% до 90%, говорил Патрушев.

Он отмечал, что неудовлетворительная ситуация складывается на продовольственном рынке из-за зависимости пищевого производства от импортных ингредиентов, и что это является в том числе следствием недостатков технического регулирования безопасности пищевой продукции, усугубляет ситуацию фальсификация и контрафактные поставки продовольствия. Помимо этого, участились случаи незаконного оборота продовольствия, запрещенного к ввозу в Россию.

К факторам, способным угрожать продовольственной безопасности, Патрушев тогда отнес слабое развитие в России племенной базы животноводства, малый ассортимент и низкое качество оборудования для агропромышленного и рыбохозяйственного комплексов, недостаточную господдержку мелиорации земель.

Помимо этого, Патрушев указывал на неравномерный уровень самообеспеченности жителей округа продуктами питания. По его словам, тревогу вызывала самообеспеченность по ряду продуктов питания в Адыгее, Калмыкии, Крыму и Севастополе.

Также Патрушев указал на факты попустительского отношения к антитеррористической защите объектов, в том числе спортивных, выявленных в округе на фоне подготовки к проведению в России Кубка конфедераций-2017 по футболу. В ходе предстоящего в 2018 году в России чемпионата мира по футболу ряд матчей пройдут в Сочи, Ростове-на-Дону и Волгограде. Кроме того, ряд объектов округа будут использованы как тренировочные базы для команд-участников чемпионата.