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Минский взгляд на "Запад"

21.02.2018 Военно-промышленный курьер 67 0
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Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии
Российско-белорусские учения "Запад-2017" в Белоруссии.
Источник: © Sputnik | Перейти в фотобанк

Беглецы оказались придуманными, а миротворцы подлинные

Такого единства с Россией, как у Белоруссии, нет ни у кого. Об этом на пресс-конференции в Минске, посвященной столетию вооруженных сил республики, заявил министр обороны Андрей Равков.

Боевое братство в очередной раз продемонстрировали учения "Запад-2017". "Мы пригласили наблюдателей, представителей СМИ, зарубежных коллег, чтобы быть максимально открытыми и дать полную информацию о проводимых мероприятиях. Все задачи, которые ставились на учениях, выполнены. "Запад-2017" продемонстрировал бесперспективность попыток некоторых лиц разорвать военно-политическое единство, которое, как считает Александр Лукашенко, на постсоветском пространстве осталось только у нас с Российской Федерацией", – сказал, в частности, Андрей Равков. Учения показали возросшие возможности наших стран по обеспечению общей безопасности и позволили укрепить позиции Совместной группировки войск как гаранта стабильности в Восточно-Европейском регионе.

“При избытке призывников брали в армию далеко не всех, а сегодня качество личного состава оставляет желать лучшего”

Равков напомнил об информационных вбросах, когда журналисты бросились искать российских солдат, якобы оставшихся после маневров на территории Белоруссии, однако уже к 29 сентября все привлеченные к учениям покинули республику, как и планировалось. Военные из РФ постоянно работают лишь на двух объектах – станции предупреждения о ракетном нападении в Ганцевичах и 43-й радиостанции в Вилейке. "Мы имеем от этого определенные дивиденды как в получении оперативной информации, так и в бесплатном использовании полигона ПВО Ашулук в Астраханской области. Остальные государства, которые приезжают туда пострелять, платят большущие деньги", – сообщил белорусский министр. Кроме того, российские военные объекты предоставляют несколько сотен рабочих мест.

Андрей Равков рассказал о миротворческом подразделении вооруженных сил Белоруссии – рота численностью 100 человек прошла соответствующую подготовку. Минск намерен отправить миротворцев в Донбасс, однако при соблюдении ряда условий.

В первую очередь нужны соответствующее решение Совета Безопасности ООН и согласие страны, куда вводится контингент. В данном случае речь идет об Украине.

Далеко не все в белорусской армии гладко, отметил министр, свидетельством чему стала гибель рядового Александра Коржича в Печах под Борисовом. "Непосредственно по факту заведено пять уголовных дел. Кроме того, за четыре месяца, в течение которых длились проверки, возбуждено еще 48 уголовных дел, из которых 22 – в учебном центре в Печах, – признался Равков. – Проблема неуставных отношений в белорусской армии существует, но с ней жестоко борются".

В 2000-х при избытке призывных ресурсов в белорусскую армию брали далеко не всех, а сегодня качество личного состава оставляет желать лучшего. В прошлом году 92 процента воинских частей и соединений решали поставленные задачи без преступлений и происшествий. Известно о трех суицидах, совершенных срочниками (впрочем, в 1995-м было зафиксировано 42 факта самоубийства).

Одна из самых больших сложностей для белорусских вооруженных сил в том, что социально демографические характеристики общества на самых низких показателях за последние 20 лет. В результате в призыве прошлого года каждый 20-й имел снятую и погашенную судимость. Состояли на учете у наркологов 2,4 процента, у психиатров – 3,4 процента. Тем не менее 98 процентов возвращаются со срочной службы достойными людьми, констатировал Андрей Равков. Среди проблем современной белорусской армии министр выделил ту, что большинство преподавателей допризывной подготовки в школах не имеют военного образования.


Герман Напольский, корреспондент "ВПК" (Минск)


Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" в выпуске № 7 (720) за 20 февраля 2018 года
20.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военно-промышленный курьер
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