Американский взгляд на "танковую войну" в Ираке и Сирии
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Горящий танк M1A1M иракской армии, подорванный боевиком исламистской группировки ISIS. Танк сперва был подорван зарядом, брошенным боевиком на башню, а затем зарядом, заброшенным в открытый люк. После взрыва второго заряда воспламенились боеприпасы в танке. Кадры с видеозаписи были размещены 06.06.2014.
Источник: Alanbar News
Дайте танкисту штурмовую винтовку!
На всем протяжении войны с террористами в Сирии и в Ираке танки являются одними из важных участников боевых действий и применяются практически всеми сторонами конфликта – от правительственных сил до различных формирований мятежников. Использовались машины различных поколений – от послевоенных до самых современных, для которых ближневосточные пустыни, оазисы и города стали испытательным полигоном.
Нельзя сказать, что боевые действия в Сирии радикально обогатили наших военных в вопросах тактики использования бронированных машин. Они, скорее, подтвердили горький опыт чеченской войны.
Прохоровки не будет
А вот для американцев некоторые аспекты специфики применения танков в Сирии и Ираке стали откровением. Писатель и блогер Александр Афанасьев сделал перевод аналитического материала американского эксперта Криса Эрнандеса, ветерана КМП США и танкиста Национальной Гвардии, участника боевых действий в Афганистане и Ираке, в котором он размышляет об уроках нынешней войны на Ближнем Востоке.
Эрнандес полагает, что ожидать в подобных конфликтах сражений вроде Прохоровки или Эль-Аламейн не приходится. Не стоит ожидать и того, что большинство боестолкновений будет происходить в практически идеальных для танков условиях пустыни, вроде тех, что были при разгроме в ходе "Бури в Пустыне" контратаковавшей американцев иракской дивизии "Тавалкана" 26 февраля 1991. Гораздо чаще, полагает эксперт, танкистам придется действовать на крайне неблагоприятном ландшафте, среди урбанистических развалин вроде тех, в которых действовали войска коалиции в Мосуле и Ракке.
Неуязвимость "Абрамса" сильно преувеличена
Такие условия позволяют повстанцам подобраться к танкам на дистанцию кинжального огня и атаковать их в мертвых зонах всеми имеющимися у них средствами, включая "Коктейли Молотова" и другие подручные средства.
В таких условиях средства наблюдения танков – перископы и прицелы, совершенно недостаточны для контроля обстановки, и боевые машины оказываются практически слепы.
Эксперт констатирует, что неуязвимость американского танка "Абрамс" сильно преувеличена, особенно в свете распространения на Ближнем Востоке современных РПГ и ПТРК, а также модернизированных выстрелов к "старичку" РПГ-7. Причем в массовом появлении этого грозного противотанкового оружия у джихадистов Эрнандес обвиняет американских союзников (вероятно, правительственные войска Ирака и "умеренную" сирийскую оппозицию). Все это делает наличие пехотного прикрытия танков важнейшим и необходимым условием их применения. Судя по словам американского ветерана, эти, в общем-то, прописные истины очевидны далеко не для всех в ВС США. Что косвенно подтверждают огромные потери коалиции в Мосуле.
Чем отстреливаться экипажу подбитого танка?
Особое внимание он уделяет индивидуальному оружию танкиста. Сегодня на экипаж "Абрамса" полагается всего одна штурмовая винтовка М-4, остальные танкисты вооружены пистолетами. При этом они практически не имеют необходимых навыков стрельбы из карабина – занятий по огневой подготовке с ними не проводится. Такую ситуацию Эрнандес признает недопустимой.
Ветеран Ирака и Афганистана считает вполне возможной ситуацию, когда танкист вынужден применить винтовку для уничтожения противника, находящегося в мертвой для танкового вооружения зоне. Кроме того, в случае повреждения машины и необходимости спешится, он едва ли сможет защитить себя пистолетом, против АК повстанцев. Между прочим, вопрос штатного вооружения танкистов встал еще после оккупации Ирака, когда спешенные экипажи стали привлекать к охране периметров баз и даже к патрулированию. Поскольку штатных М-4 у большинства из них не было, их приходилось вооружать трофейными иракскими автоматами. Нельзя сказать, что их огневые возможности от этого снизились, но проблема проявилась весьма отчетливо. И она не решена до сих пор. Свой обзор Крис Эрнандес закачивает несколько патетическим призывом к руководству сухопутных сил США, "выучить сирийские уроки", если они до этого проигнорировали трагические уроки недавней американской истории.
Борис Джерелиевский
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16.02.2018
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