Видео: Бронещит против пуль проверили на прочность



Бронированный щит Alpha Shield.

Источник: rg.ru Бронированный щит Alpha Shield.Источник: rg.ru

Американский блогер Мэтт с "Разрушительного ранчо" испытал на прочность бронированный щит Alpha Shield, который призван обеспечить защиту от пуль калибра 9-мм. Видео испытаний он выложил на своем канале в соцсетях.

Согласно условиям эксперимента, для защиты манекена применялся щит, изготовленный из вязкой стали. Материал защитного снаряжения, как заявил блогер, превосходит по своим показателям особо стойкую сталь Hardox 500 с номинальной твердостью в 500 единиц по Бринеллю.

Стрельба по манекену велась с дистанции около семи метров. Вначале блогер вел огонь из винтовки, потом из автомата, а затем в дело пошел пистолет. Пули отскакивали от щита и рикошетом уходили в небо.

В завершение эксперимента блогер решился вести огонь из крупнокалиберного револьвера с патроном 44 Magnum. Отметим, что обычный патрон Magnum с пулей весом 16,2 грамма имеет дульную скорость около 391 метров в секунду и энергию порядка 1300 Джоулей. С его помощью можно с одного выстрела уложить оленя или корову. А патрон Magnum с пулей весом 12,24 грамма (использованный в эксперименте) обладает более высокой начальной скоростью - 450 метров в секунду.

В итоге первый выстрел сбил прислоненный к дереву манекен, а при осмотре поверхности щита была обнаружена деформация значительного размера. Более того, ударопрочная и вязкая сталь треснула, но сквозного пробития не произошло.

Таким образом бронированный щит может защитить человека от пуль, но от кинетического удара вряд ли - его обладатель может получить перелом костей или повреждение внутренних органов.

Николай Грищенко