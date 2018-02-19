Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Видео: Бронещит против пуль проверили на прочность

20.02.2018 Российская газета 43 0
0
Понравилась новость?
 0
Бронированный щит Alpha Shield
Бронированный щит Alpha Shield.
Источник: rg.ru

Американский блогер Мэтт с "Разрушительного ранчо" испытал на прочность бронированный щит Alpha Shield, который призван обеспечить защиту от пуль калибра 9-мм. Видео испытаний он выложил на своем канале в соцсетях.



Согласно условиям эксперимента, для защиты манекена применялся щит, изготовленный из вязкой стали. Материал защитного снаряжения, как заявил блогер, превосходит по своим показателям особо стойкую сталь Hardox 500 с номинальной твердостью в 500 единиц по Бринеллю.

Стрельба по манекену велась с дистанции около семи метров. Вначале блогер вел огонь из винтовки, потом из автомата, а затем в дело пошел пистолет. Пули отскакивали от щита и рикошетом уходили в небо.

В завершение эксперимента блогер решился вести огонь из крупнокалиберного револьвера с патроном 44 Magnum. Отметим, что обычный патрон Magnum с пулей весом 16,2 грамма имеет дульную скорость около 391 метров в секунду и энергию порядка 1300 Джоулей. С его помощью можно с одного выстрела уложить оленя или корову. А патрон Magnum с пулей весом 12,24 грамма (использованный в эксперименте) обладает более высокой начальной скоростью - 450 метров в секунду.

В итоге первый выстрел сбил прислоненный к дереву манекен, а при осмотре поверхности щита была обнаружена деформация значительного размера. Более того, ударопрочная и вязкая сталь треснула, но сквозного пробития не произошло.

Таким образом бронированный щит может защитить человека от пуль, но от кинетического удара вряд ли - его обладатель может получить перелом костей или повреждение внутренних органов.


Николай Грищенко
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США

  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы