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Террористов под Дамаском накроют "Смерчем" и "Точкой"

20.02.2018 Российская газета 49 0
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Ракетный комплекс "Точка"
Ракетный комплекс "Точка".
Источник: rg.ru

Сирийские военные намерены задействовать в операции против террористов в окрестностях Дамаска самые мощные в мире реактивные системы залпового огня "Смерч" и ракетные комплексы "Точка". Такое впечатление создается после ознакомления с фото и видеоматериалами, которые наводнили в последние дни глобальную Сеть. На них запечатлена масштабная переброска правительственных войск в район Восточной Гуты у столицы Сирии.

Как отмечает известный эксперт по сирийскому кризису Юрий Лямин, действительно, среди прочего на одном из видео промелькнули транспортно-заряжающие машины РСЗО "Смерч" и оперативно-тактического ракетного комплекса "Точка". Сами боевые машины, наверняка, следуют в составе другого, более охраняемого конвоя.

"На кадрах сирийских армейских колонн можно заметить много и другой военной техники: от танков Т-90, поставленных Сирии уже после начала российской военной операции там, до поставленных еще при СССР мощных 240-мм буксируемых минометов М-240.

Для обеспечения необходимого численного превосходства в наступлении против боевиков в этом районе в Дамаск стягиваются войска из других частей страны.




В том числе из Идлиба и северной Хамы переброшены "Силы Тигра" под командованием известного сирийского генерала Сухеля Хасана. Возвращаются в Дамаск подразделения элитных дивизий Республиканской гвардии и 4-й бронетанковой дивизии, что ранее были задействованы в других частях арабской республики.

Такое значительное сосредоточение войск и техники необходимо, что ликвидировать очень сильную группировку боевиков в Восточной Гуте. По разным оценкам, там находится примерно 9-10 тысяч человек.

За годы войны боевики хорошо укрепились в захваченных ими восточных пригородах Дамаска и прилегающих сельскохозяйственных районах. Поэтому, чтобы раз и навсегда покончить с этим "осиным гнездом", сирийцы создают такие мощные огневые кулаки, которые должны обеспечить успех этого решительного наступления", - прокомментировал военный эксперт.


Алексей Брусилов
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Российская газета
Материал размещен правообладателем
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Страны
Россия
Сирия
Продукция
9А52-2 Смерч
Т-90 "Владимир"

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