Секреты Су-35 собрали в эффектном видео



Истребитель Су-35.

Источник: rg.ru Истребитель Су-35.Источник: rg.ru

Десять лет назад совершил первый полет истребитель Су-35. В честь юбилея телеканал "Звезда" опубликовал эффектный ролик, где раскрыл некоторые секреты уникальной боевой машины.

В отличие от своего собрата Су-30-СМ, способного работать командной машиной, Су-35 - чистый истребитель, предназначенный для завоевания господства в воздухе и расчистки неба от летательных аппаратов противника.

Для этого самолет хорошо оснащен: бортовой радар обнаруживает цели за 400 километров, а управляемые ракеты большого радиуса действия сбивают их раньше, чем противник успевает понять, что происходит. Двигатели у справляемым вектором тяги суммарной тягой более 17 тонн делают Су-35 сверхманевренным. Танцы истребителя на показательных полетах приводят в восторг гостей авиасалонов по всему миру, а в воздушном бою возможность маневрировать так, словно инерции не существует, становится ключевым преимуществом. Максимальная скорость Су-35 - 2500 километров в час.

Благодаря передовой электронике самолет может на равных вести бой с истребителями пятого поколения - стелс-технологии для него не помеха. На 12 точках подвески Су-35 несет до восьми тонн ракет, свою эффективность он подтвердил в Сирии. Американское издание The National Interest поставило самолет на первое место в рейтинге самого грозного российского оружия. Он смертельно опасен для большинства самолетов НАТО благодаря обилию ракет класса "воздух-воздух" и возможности применять их на сверхзвуковых скоростях, считает обозреватель NI.

Высокими боевыми качествами самолета обусловлен интерес к нему со стороны иностранцев. Первая партия Су-35 отправилась в Китай, недавно контракт на поставку истребителей заключила Индонезия.

Антон Валагин