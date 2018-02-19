Асад защитит Африн от Эрдогана



Артиллеристы Сирийской арабской армии.

Источник: © РИА Новости, Илья Питалев Артиллеристы Сирийской арабской армии.Источник: © РИА Новости, Илья Питалев

Проправительственные сирийские войска войдут в Африн для обеспечения ПВО

В течение ближайших 48 часов подразделения Сирийской арабской армии могут войти в провинцию Африн и занять позиции вокруг столицы региона. Согласно результатам переговоров между курдскими отрядами YPG и официальным Дамаском, военизированные группировки курдов передадут отрядам САА позиции возле Африна в обмен на обеспечение противовоздушной обороны от атак ВВС Турции.

Представитель YPG подтвердил, что они достигли соглашения с правительством Сирии о вводе войск в провинцию Африн. По словам представителя, войска должны войти в Африн в течение двух дней, чтобы "дать отпор турецкой угрозе".

Сейчас в Африне разворачивается военная операция Вооруженных сил Турции "Оливковая ветвь", направленная на борьбу с отрядами YPG.

Турецкий Генеральный штаб заявляет, что, начиная с 20 января, им удалось уничтожить более 1,6 тыс. боевиков YPG, которую Анкара считает террористической организацией. Одновременно с вторжением турок в Африн замминистра иностранных дел Сирии Фейсал Мекдад заявил, что Дамаск делает все возможное для отражения турецкой агрессии.

На следующий день после начала "Оливковой ветви", 21 января, президент Сирии Башар Асад заявил, что введение турецких войск в Сирию имеет прямую связь с пособничеством Анкары терроризму. По его словам, вся политика, которую проводит "турецкий режим" с первого дня кризиса в Сирии, основывается на поддержке террористической деятельности. Еще за неделю до ввода турецких войск в сирийский Африн официальный Дамаск предупреждал, что

будет всеми силами сбивать самолеты турецких ВВС, нарушающих воздушное пространство Сирийской арабской республики.

Военная операция в Африне сопровождается регулярными обвинениями ВС Турции в гибели мирного населения, исходящими от представителей курдских формирований. Так, представители госпиталя в сирийском Африне сообщили об ударах по медицинскому учреждению со стороны турецкой армии. В воскресенье, 18 февраля, сотрудник афринского госпиталя сообщил об обстреле со стороны турецких военнослужащих.

"Один снаряд разорвался на площади перед входом в больницу, - заявил медик. - Еще три [взорвались] рядом, недалеко от женского родильного отделения".

Медицинский сотрудник добавил, что обычно в этом отделении находится много людей. Известно, что три человека погибли под обстрелом, есть много раненых. "Что это было, артиллерия или авиация, я не знаю", - добавил источник.

За день до этого официальный представитель курдских сил самообороны Африна Рейзан Хеду заявил, что армия Анкары применяет запрещенное оружие в ходе боевых действий на сирийско-турецкой границе.

"Турецкая армия обладает самолетами, танками, ракетами и использует оружие, запрещенное международной конвенцией - напалм и снаряды с хлором,

также заметна разница в количестве бойцов. У них десятки тысяч террористов помимо турецких военных", - подчеркнул Хеду. В результате применения боевых отравляющих веществ пострадали шесть человек, отметил он.

Хеду добавил, что курды не наблюдают продвижения турецких военных в Африне. По его словам, это операции из серии "пришли-ушли". Кроме того, как сообщил в конце января Reuters, ссылаясь на одного из полевых командиров "Сирийской свободной армии" (ССА), оппозиционной Дамаску, около 25 тыс. боевиков ССА присоединились к турецкой военной операции "Оливковая ветвь".

В Белом доме уверены, что использование Турцией химического оружия в Африне является "крайне маловероятным". Об этом сказал неназванный представитель администрации президента США, передает Associated Press. Американский чиновник добавил, что в Белом доме ознакомились с сообщениями о возможном применении химоружия Турцией, однако пока не могут подтвердить их или опровергнуть.

Вице-премьер Турции Хакан Чавушоглу заявил, что основная цель операции "Оливковая ветвь" - предотвратить попытки создать "террористический коридор" на северо-западе Сирии.

"Одновременно с этим Турция защищает южные рубежи НАТО в регионе. Кроме того, Анкара стремится защитить свои приграничные территории, а также избавить курдское, туркменское и арабское население региона [Африн] от давления и насилия со стороны курдских бандформирований и подобных им террористических группировок", - заявил вице-премьер.

Чавушоглу подчеркнул, что успешное проведение операции и очистка района Африн от курдских боевиков позволят ликвидировать угрозу граничащим с Сирией турецким городам.

Вскоре после начала "Оливковой ветви" МИД России призвал стороны проявлять сдержанность.

"Россия придерживается последовательной позиции по поиску развязок в Сирии, которая основывается на сохранении территориальной целостности, уважении суверенитета этой страны и поиске долгосрочного политического урегулирования в соответствии с положениями резолюции 2254 Совета Безопасности ООН и договоренностей, достигнутых в рамках Астанинского процесса о функционировании зон деэскалации. В этой связи призываем противостоящие стороны проявить взаимную сдержанность", - говорится в тексте официального сообщения российского внешнеполитического ведомства.

Иван Жуковский