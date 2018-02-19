Путин поручил правительству проработать сокращение дивидендов предприятий ОПК



Владимир Путин и Сергей Шойгу.

Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация" Владимир Путин и Сергей Шойгу.Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность сокращения дивидендов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в списке поручений по итогам январского совещания о диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Глава государства распорядился проанализировать, можно ли снизить сумму дивидендов по акциям, выплачиваемым акционерными обществами ОПК, на величину инвестиций в диверсификацию. Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он должен предоставить доклад о проведенной работа до 15 марта.

Напомним, в ходе совещания по вопросам диверсификации ОПК, прошедшего 24 января в Уфе, Владимир Путин сообщил о планах льготного финансирования диверсификации оборонных предприятий ВЭБом и Фондом развития промышленности. Глава государства пообещал, что весной Госдума начнет работу по устранению законодательных барьеров, препятствующих переходу оборонки на гражданскую продукцию. Главной "стратегической задачей" господин Путин обозначил повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.