Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Путин поручил правительству проработать сокращение дивидендов предприятий ОПК

20.02.2018 Коммерсантъ 63 0
0
Понравилась новость?
 0
Владимир Путин и Сергей Шойгу
Владимир Путин и Сергей Шойгу.
Источник: АО "Объедииненная авиастроительная корпорация"

Президент России Владимир Путин поручил правительству рассмотреть возможность сокращения дивидендов предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом говорится в списке поручений по итогам январского совещания о диверсификации производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения организациями ОПК. Глава государства распорядился проанализировать, можно ли снизить сумму дивидендов по акциям, выплачиваемым акционерными обществами ОПК, на величину инвестиций в диверсификацию. Ответственным за исполнение поручения назначен вице-премьер Дмитрий Рогозин. Он должен предоставить доклад о проведенной работа до 15 марта.

Напомним, в ходе совещания по вопросам диверсификации ОПК, прошедшего 24 января в Уфе, Владимир Путин сообщил о планах льготного финансирования диверсификации оборонных предприятий ВЭБом и Фондом развития промышленности. Глава государства пообещал, что весной Госдума начнет работу по устранению законодательных барьеров, препятствующих переходу оборонки на гражданскую продукцию. Главной "стратегической задачей" господин Путин обозначил повышение доли гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году до 30%, к 2030 году — до 50%.
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Коммерсантъ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ОПК АО
Персоны
Путин Владимир
Рогозин Дмитрий

  • Похожие новости
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
  • 19.02 23:51
  • 4
Снова 75-местная версия самолета SSJ100
  • 19.02 23:22
  • 10
"По-прежнему опасны". Аналитики НАТО оценили военный потенциал России
  • 19.02 23:06
  • 1
Бывший командующий БФ: требование Киева отремонтировать перед передачей оставшиеся в Крыму украинские корабли абсурдно
  • 19.02 22:54
  • 25
Су-25 сделали неуязвимым для зенитных ракет, пишут СМИ
  • 19.02 21:42
  • 2
Самолет-амфибия Бе-200 может быть принят на вооружение ВМФ России - главком
  • 19.02 21:31
  • 1
Подробности контракта с Индонезией на поставку истребителей Су-35
  • 19.02 21:12
  • 6316
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 19.02 20:54
  • 21
Новые российские танки оказались переделкой из старых машин
  • 19.02 20:40
  • 1
Небесные разведчики
  • 19.02 20:16
  • 1
Москва формирует танковый кулак
  • 19.02 20:13
  • 1
Российские потери и намерения Москвы
  • 19.02 19:52
  • 1
Красный ветеран
  • 19.02 19:37
  • 8
"Адмиральская" серия. Как суперфрегаты проекта 22350 усилят флот России
  • 19.02 19:22
  • 3
Второй полет первого прототипа вертолета Ка-62 ?
  • 19.02 19:22
  • 5
Россия должна отдать захваченные в Крыму корабли, предварительно отремонтировав
другие обсуждаемые темы