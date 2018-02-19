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"Роскосмос" без денег погасил долг в 47 миллиардов рублей

20.02.2018 Lenta.ru 53 0
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Стенд госкорпорации "Роскосмос"
Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС

"Роскосмос" погасил задолженность перед Минфином в размере 46,9 миллиарда рублей, сообщает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2017 год.

В документе отмечается, что в конце декабря 2017 года стороны провели некассовую операцию "в части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в сумме 46,9 миллиарда рублей".

Таким образом, задолженность "Роскосмоса" перед бюджетом погашена взаимозачетом с погашением задолженности федерального бюджета перед госкорпорацией, рассказала РБК специалист юридической компании ФОСБИ Наталья Агеичева. По ее мнению, речь идет о фактическом сокращении лимитов расходов "Роскосмоса" на 46,9 миллиарда рублей.

В январе Минфин назвал "Роскосмос" худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, поскольку госкорпорация выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных.

О долге перед ведомством в размере 47 миллиардов РБК сообщило в октябре 2017-го. По данным Счетной палаты, речь идет о долгах по доходам от иностранных контрагентов.

В 2017 году корпорация получила из бюджета 138 миллиардов рублей, годом ранее — 201 миллиард. На 2018-й бюджетные расходы на "Роскосмос" запланированы на уровне почти 129 миллиардов рублей.
19.02.2018
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос

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