"Роскосмос" без денег погасил долг в 47 миллиардов рублей
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Стенд госкорпорации "Роскосмос" на выставке LAAD 2017.
Источник: Алексей Паньшин/ТАСС
"Роскосмос" погасил задолженность перед Минфином в размере 46,9 миллиарда рублей, сообщает Счетная палата в отчете об исполнении бюджета за 2017 год.
В документе отмечается, что в конце декабря 2017 года стороны провели некассовую операцию "в части поступления прочих неналоговых доходов, запланированных как погашение задолженности прошлых лет по международным договорам Федерального космического агентства в сумме 46,9 миллиарда рублей".
Таким образом, задолженность "Роскосмоса" перед бюджетом погашена взаимозачетом с погашением задолженности федерального бюджета перед госкорпорацией, рассказала РБК специалист юридической компании ФОСБИ Наталья Агеичева. По ее мнению, речь идет о фактическом сокращении лимитов расходов "Роскосмоса" на 46,9 миллиарда рублей.
В январе Минфин назвал "Роскосмос" худшим исполнителем бюджета среди российских ведомств, поскольку госкорпорация выплатила 9,5 миллиарда рублей из 52 запланированных.
О долге перед ведомством в размере 47 миллиардов РБК сообщило в октябре 2017-го. По данным Счетной палаты, речь идет о долгах по доходам от иностранных контрагентов.
В 2017 году корпорация получила из бюджета 138 миллиардов рублей, годом ранее — 201 миллиард. На 2018-й бюджетные расходы на "Роскосмос" запланированы на уровне почти 129 миллиардов рублей.
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19.02.2018
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