На юге России началась проверка 49-й общевойсковой армии
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Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ .
Военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, преодолению зараженных участков местности, вопросы всестороннего обеспечения подразделений в ходе марша
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Личный состав подразделений 49-й общевойсковой армии, дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях и на военной базе в Абхазии, поднят по сигналу "тревога" в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.
"По замыслу проверки после получения сигнала, личный состав соединений 49-й общевойсковой армии совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны ЮВО", - сказал Астафьев.
В ходе выдвижения военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, преодолению зараженных участков местности, вопросы всестороннего обеспечения подразделений в ходе марша.
Позже на полигонах им предстоит выполнить задачи по организации и ведению тактических действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.
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19.02.2018
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