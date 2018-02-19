На юге России началась проверка 49-й общевойсковой армии



Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ . Контрольные занятия в Южном военном округе (ЮВО). Источник: МО РФ .

Военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, преодолению зараженных участков местности, вопросы всестороннего обеспечения подразделений в ходе марша

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 февраля. /ТАСС/. Личный состав подразделений 49-й общевойсковой армии, дислоцированных в Ставропольском и Краснодарском краях и на военной базе в Абхазии, поднят по сигналу "тревога" в рамках проверки боеготовности. Об этом сообщил ТАСС руководитель пресс-службы Южного военного округа (ЮВО) Вадим Астафьев.

"По замыслу проверки после получения сигнала, личный состав соединений 49-й общевойсковой армии совершит марши комбинированными способами на общевойсковые полигоны ЮВО", - сказал Астафьев.

В ходе выдвижения военнослужащие отработают вводные по отражению нападения условного противника, преодолению зараженных участков местности, вопросы всестороннего обеспечения подразделений в ходе марша.

Позже на полигонах им предстоит выполнить задачи по организации и ведению тактических действий с выполнением упражнений учебных стрельб из всех видов штатного вооружения.