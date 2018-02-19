Роскосмос и Ростех подписали соглашение о взаимодействии по гособоронзаказу



Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.

Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак Логотип госкорпорации Роскосмос. Архивное фото.Источник: © РИА Новости / Игорь Руссак

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Роскосмос и Ростех подписали соглашение о сотрудничестве по созданию современной и эффективной системы закупочной деятельности с учетом специфики организаций оборонно-промышленного комплекса, а также особенностей исполнения государственного оборонного заказа, федеральных целевых и государственных программ, говорится в сообщении госкорпорации "Роскосмос".

"Для реализации взаимодействия стороны объединят усилия в разработке лучших практик закупочной деятельности, в том числе - в части совершенствования существующей нормативно-правовой базы, повышения качества выпускаемой продукции, повышения информационной открытости, развития кадрового потенциала в данной сфере и внедрения единого подхода предприятий госкорпорации "Роскосмос" к закупочной деятельности. Реализация соглашения позволит повысить и эффективность использования бюджетных средств", - отмечается в сообщении.

Документ подписали первый заместитель гендиректора Роскосмоса Татьяна Ельфимова и заместитель гендиректора Ростеха Николай Волобуев в присутствии гендиректора "Роскосмоса" Игоря Комарова и гендиректора госкорпорации "Ростех" Сергея Чемезова.