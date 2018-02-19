Оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%
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Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.
Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС
Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%. Информацию об этом распространил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в понедельник, 19 декабря.
"В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведен до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору", — цитирует его "Интерфакс".
В частности, в вооруженные силы поступают новые и модернизированные ракетные комплексы.
В январе в США была опубликована новая ядерная доктрина страны, где утверждается, что Москва обладает весомыми преимуществами перед Вашингтоном и его союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение.
В связи с этим доктрина США призывает модернизировать американскую ядерную триаду.
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19.02.2018
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