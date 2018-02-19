Оснащенность ядерной триады РФ новым вооружением составляет 79%



Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.

Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС Председатель комитета Госдумы РФ по обороне Владимир Шаманов.Источник: © Анна Исакова/фотослужба Госдумы РФ/ТАСС

Оснащение современным вооружением ядерной триады — стратегической авиации, межконтинентальных ракет и атомных подводных лодок — достигло 79%. Информацию об этом распространил председатель комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов в понедельник, 19 декабря.

"В целом уровень оснащения российской ядерной триады современным вооружением доведен до 79%, что позволяет гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому потенциальному агрессору", — цитирует его "Интерфакс".

В частности, в вооруженные силы поступают новые и модернизированные ракетные комплексы.

В январе в США была опубликована новая ядерная доктрина страны, где утверждается, что Москва обладает весомыми преимуществами перед Вашингтоном и его союзниками в производстве ядерного оружия, поэтому Штатам необходимо наращивать свой ядерный потенциал и модернизировать уже имеющееся вооружение.

В связи с этим доктрина США призывает модернизировать американскую ядерную триаду.