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"Изделие 30" может заинтересовать Китай

20.02.2018 Военный паритет 49 0
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Су-57
Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.
Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Военный Паритет", 18 февр. 2018 – Испытания в России нового двигателя для истребителя Су-57 может поднять вопрос о возможной его продаже в Китай, сообщает китайский источник k.sina.com.cn (11 февраля).

Двигатель с обозначением "изделие 30" имеет высокие ТТХ. Например, отношение тяги к массе 10,5 (этот показатель соответствует западным двигателям F119, F414 и EJ200), тяга на форсаже 16 т, с этой силовой установкой Су-57 может достичь сверхзвуковой крейсерской скорости 1,8М.

Китай может высказать интерес к закупке этого двигателя, объем закупок может достичь 1000 единиц. Дело в том, что прогресс в разработке китайских двигателей нового поколения идет очень медленно, стелс-истребитель J-20 до сих пор не может достичь крейсерского сверхзвука. "Новый российский двигатель это лучший выбор", пишет источник.

В 2017 году самолет J-20 получил двигатели WS-10B, но их технический уровень далек от "изделия 30", полагает источник.
19.02.2018
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принадлежат Военный паритет
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
F119
J-20
J-20
ПАК ФА

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