"Изделие 30" может заинтересовать Китай



Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.

Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57.Источник: Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"Военный Паритет", 18 февр. 2018 – Испытания в России нового двигателя для истребителя Су-57 может поднять вопрос о возможной его продаже в Китай, сообщает китайский источник k.sina.com.cn (11 февраля).

Двигатель с обозначением "изделие 30" имеет высокие ТТХ. Например, отношение тяги к массе 10,5 (этот показатель соответствует западным двигателям F119, F414 и EJ200), тяга на форсаже 16 т, с этой силовой установкой Су-57 может достичь сверхзвуковой крейсерской скорости 1,8М.

Китай может высказать интерес к закупке этого двигателя, объем закупок может достичь 1000 единиц. Дело в том, что прогресс в разработке китайских двигателей нового поколения идет очень медленно, стелс-истребитель J-20 до сих пор не может достичь крейсерского сверхзвука. "Новый российский двигатель это лучший выбор", пишет источник.

В 2017 году самолет J-20 получил двигатели WS-10B, но их технический уровень далек от "изделия 30", полагает источник.