ВМС США получат заказали версию "Супер Хорнета"



Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. The new Advanced Cockpit System by Elbit Systems on display at Sea Air Space 2017.

Источник: Navy Recognition Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. The new Advanced Cockpit System by Elbit Systems on display at Sea Air Space 2017.Источник: Navy Recognition

"Военный Паритет", 19 февр. 2018 – Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с компанией Boeing на разработку и интеграцию конформных топливных баков в рамках модернизации палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet/самолета РЭБ E/A-18G Growler.

Боевой радиус F/A-18E/F Super Hornet версии Block III возрастет на 150 морских миль по сравнению с использованием традиционных ПТБ. Самолет также будет оснащен новой ИК системой Lockheed Martin IRST21™, новым бортовым компьютером и линией передачи данных. Будут улучшены стелс-параметры "Супер Хорнета", в частности, несколько изменена форма носовой части самолета. И, наконец, истребитель получит большой многофункциональный дисплей разработки Elbit Systems USA размером 10х19 дюймов.

Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. RCS improvements. Источник: militaryparitet.com

Самолет РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. New satellite link/GPS antenna. Источник: militaryparitet.com