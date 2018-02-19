ВМС США получат заказали версию "Супер Хорнета"
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Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. The new Advanced Cockpit System by Elbit Systems on display at Sea Air Space 2017.
Источник: Navy Recognition
"Военный Паритет", 19 февр. 2018 – Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с компанией Boeing на разработку и интеграцию конформных топливных баков в рамках модернизации палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet/самолета РЭБ E/A-18G Growler.
Боевой радиус F/A-18E/F Super Hornet версии Block III возрастет на 150 морских миль по сравнению с использованием традиционных ПТБ. Самолет также будет оснащен новой ИК системой Lockheed Martin IRST21™, новым бортовым компьютером и линией передачи данных. Будут улучшены стелс-параметры "Супер Хорнета", в частности, несколько изменена форма носовой части самолета. И, наконец, истребитель получит большой многофункциональный дисплей разработки Elbit Systems USA размером 10х19 дюймов.
|Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. RCS improvements.
|Источник: militaryparitet.com
|Самолет РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. New satellite link/GPS antenna.
|Источник: militaryparitet.com
|Самолет РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II.
|Источник: militaryparitet.com
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19.02.2018
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