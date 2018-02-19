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ВМС США получат заказали версию "Супер Хорнета"

20.02.2018 Военный паритет 55 0
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Самолет РЭБ F/A-18E/F
Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. The new Advanced Cockpit System by Elbit Systems on display at Sea Air Space 2017.
Источник: Navy Recognition

"Военный Паритет", 19 февр. 2018 – Командование авиационных систем ВМС США заключило контракт с компанией Boeing на разработку и интеграцию конформных топливных баков в рамках модернизации палубного истребителя F/A-18E/F Super Hornet/самолета РЭБ E/A-18G Growler.

Боевой радиус F/A-18E/F Super Hornet версии Block III возрастет на 150 морских миль по сравнению с использованием традиционных ПТБ. Самолет также будет оснащен новой ИК системой Lockheed Martin IRST21™, новым бортовым компьютером и линией передачи данных. Будут улучшены стелс-параметры "Супер Хорнета", в частности, несколько изменена форма носовой части самолета. И, наконец, истребитель получит большой многофункциональный дисплей разработки Elbit Systems USA размером 10х19 дюймов.


Модель самолета РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. RCS improvements.
Источник: militaryparitet.com

Самолет РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II. New satellite link/GPS antenna.
Источник: militaryparitet.com

Самолет РЭБ F/A-18E/F Super Hornet версии Block II.
Источник: militaryparitet.com
19.02.2018
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
EA-18
F-18
Super Hornet
Компании
Boeing
Elbit Systems
Lockheed-Martin
Проекты
ИТ

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